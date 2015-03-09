پوشش شبکه های دیجیتال آذربایجان شرقی از میانگین کشوری بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی عصر دوشنبه در اجلاس فصلی مجمع بسیجیان شهرستان اهر با اشاره به اینکه در کشور میانگین پوشش شبکه های دیجیتال تلویزیونی ۸۴ درصد است، افزود: این میانگین در سطح استان آذربایجان شرقی ۸۷ درصد است.

وی با بیان اینکه با تغییر تکنولوژی از آنالوگ به دیجیتال در این عرصه صداو سیما خیلی تحول انجام داده است، ادامه داد: مشکلات جانبی مختلف ازجمله تحریم ها باعث شد این تغییرات با یک توقف کوتاه انجام شود.

قربانی با تاکید بر اینکه تحریم ها تحول شگرفی در این زمینه ایجاد کرد و باعث شد کارشناسان صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی تکنولوژی دیجیتال را بومی سازی کنند، گفت: آنها از تمامی تجهیزات آنالوگ در جهت پخش دیجیتال استفاده کردند که این کار شگرفی است و در سطح کشور الگوبرداری شد.

وی با تاکید بر اینکه در شهرستان اهر ۳۲ ایستگاه تلویزیونی و ایستگاه پرقدرت قزل قایا (قزل قیه) ۱۹ شبکه را برای شهرستان اهر و ۵۱۷ روستا در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل را پوشش می دهد، اظهار داشت: طبق استاندارهای که تعریف شده است روستاهای که بالای ۲۰۰ نفر جمعیت دارند ۴ شبکه تلویزیونی آنالوگ پوشش داده خواهد شد.

در این اجلاس نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۷۰ روستای شهرستان اهر تحت پوشش شبکه های تلویزیونی نیست که باید در این زمینه مسئولان صدا و سیما عنایت ویژه ای داشته باشند.

عباس فلاحی ابراز داشت: برای کاهش گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای و مانند اینها باید پوشش شبکه های تلویزیونی در تمامی کشور و به خصوص روستاها در اولویت قرار گیرد و فیلم های پرمحتوا و تماشاگر پسند تولید شود و همچنین در تولید برنامه ها با این اعتبار نامحدود صدا و سیما از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده شود.