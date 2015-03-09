۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۰۸

داعش محصول یک تفکر افراطی است

رشت- معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: داعش نتیجه یک تفکر افراطی است و به عنوان یک عنصر افراط گرا در دنیا تلقی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک عصر دوشنبه در نشست بررسی جریان های افراطی با بیان اینکه داعش به عنوان عنصر افراطی در دنیا تلقی می‌شود اظهار داشت: تفکر گروه تکفیری داعش،  نمونه ای از جمله مصداق های افراط گرایانه است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های جوامعی که به صورت حزبی اداره نمی‌شوند، بروز افراط گرایی است.

بانک با اشاره به اینکه در افراط گرایی اعتقادی به عقلانیت وجود ندارد، بیان کرد: کار کار‌شناسی، تصمیم گیری بر اساس اندیشه و تفکر اندیشمندان است.

وی عملکرد افراط گرایان در تصمیم گیری‌ و اجرا را آنی، موردی و لحظه‌ای دانست و افزود: بی‌نیازی به کار تخصصی، دانش و اندیشه دیگران از نشانه‌های بارز جریان افراط گرایی است.

بانک  ویژگی‌هایی مانند نادیده گرفتن عقل، تجربه، دانش و تکنولوژی در انجام فعالیت‌ها را از جمله ویژگی های اقدامات افراط گرایانه دانست.

  معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: موفقیت هر یک از برنامه‌های دولت مانند پرونده هسته ای و برنامه اقتصادی به معنای مرگ افراطی‌گری است.

گفتنی است در این نشست فیروز فاضلی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و یونس رنجکش سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان نیز حضور داشتند.

 

