سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که قرار بود علی مطهری نماینده تهران ساعت 18:30 امروز دوشنبه در تالار حکمت دانشگاه شیراز سخنرانی کند، این برنامه به دلیل تجمع و اعتراض برخی افراد و حمله به خودروی حامل وی در بدو ورود به شهر شیراز ، لغو شد.

طبق اعلام مجری برنامه سخنرانی، مطهری پس از ضرب و شتم به کلانتری میدان گل سرخ شیراز انتقال داده شد و به دلیل حضور معترضین در بیرون از کلانتری امکان انتقال وی به دانشگاه شیراز میسر نشد.

گفتنی است دانشجویانی که در تالار حکمت دانشگاه شیراز برای شرکت در برنامه حضور داشتند پس از اعلام لغو سخنرانی پس از دو ساعت انتظار، سالن را ترک کردند.