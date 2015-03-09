  1. استانها
  2. فارس
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۱۵

سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز لغو شد

سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز لغو شد

شیراز- سخنرانی علی مطهری که قرار بود در دانشگاه شیراز برگزار شود در پی حمله به خودروی وی هنگام ورود به این شهر لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که قرار بود علی مطهری نماینده تهران ساعت 18:30 امروز دوشنبه در تالار حکمت دانشگاه شیراز سخنرانی کند، این برنامه به دلیل تجمع و اعتراض برخی افراد و حمله به خودروی حامل وی در بدو ورود به شهر شیراز ، لغو شد.

طبق اعلام مجری برنامه سخنرانی، مطهری پس از ضرب و شتم به کلانتری میدان گل سرخ شیراز انتقال داده شد و به دلیل حضور معترضین در بیرون از کلانتری امکان انتقال وی به دانشگاه شیراز میسر نشد.

گفتنی است دانشجویانی که در تالار حکمت دانشگاه شیراز برای شرکت در برنامه حضور داشتند پس از اعلام لغو سخنرانی پس از دو ساعت انتظار، سالن را ترک کردند.

کد مطلب 2515092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها