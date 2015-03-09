مجمع مشورتی جوانان لرستان توفیقات بزرگی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان، حجت الاسلام سعید مهدوی امین با بیان اینکه یکی از مهم ترین دوره های عمر انسان به طور قطع دوره جوانی است بیان داشت: سه اصل مهم انرژی، امید و ابتکار در این دوره دیده می شود که در دوره های دیگر کمتر می توان دید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی جوان و ایران اسلامی نیز کشوری با هرم جمعیتی جوان است افزود: امروز کشورمان از پتانسیل نسل جوان برخوردار بوده و می توان روی این استعداد سرمایه گذاری کرد.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در جریان پیروزی و دوران تثبیت انقلاب اسلامی بر روی جوانان و جوان محوری تکیه داشته اند یادآور شد: نیاز عمده جوان ایرانی امروز بحث هویت است و اینکه هدف را بشناسد و بداند که کیست و برای چه چیزی تلاش می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: دشمن هم روی همین موضوع سرمایه گذاری کرده است و می خواهد هویت ایرانی اسلامی را از جوان مسلمان ایرانی بگیرد تا هدف را نشناسد و افق ها را تیره ببیند.

وی با یادآوری اینکه نسل سوم و چهارم انقلاب به رغم هجمه های دشمنان از ارزشهای دینی و انقلابی خود فاصله نگرفته اند ادامه داد: جوانان امروز آگاه و بامعرفت بوده، بصیرت دارند و وقایع کشور، منطقه و حتی جهان را رصد می کنند و اهل تحلیل هستند.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه امروز همه پیشرفتهای علمی در صنعت هوافضا، صنایع نظامی، نانوفناوری، انرژی هسته ای و...مرهون جوانهاست، بر لزوم اتکا به استعداد و نیروی جوانان کشور در مسیر رسیدن به خودباوری تاکید کرد.

وی در ادامه به بیان اینکه فعالیتهای مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان نیز در راستای القای خودباوری و خوداتکایی به جوانان است یادآور شد: باید جوانان را در کارهای کلان کشور و استان مشارکت داده و از آنها مشورت بخواهیم.

حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه مجمع مشورتی جوانان لرستان توفیقات خوبی داشته است، به برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات طی سال گذشته به همت این مجمع اشاره کرد و بیان داشت: سیل حضور جوانانی که از همایش استقبال کردند مسئولان را به وجد آورد به طوریکه وظیفه دستگاههای فرهنگی و متولیان امر در مقابل این استقبال سخت و سنگین است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای مجمع مشورتی با محوریت نماینده محترم ولی فقیه در لرستان به خوبی هدایت شده و سمت و سو پیدا کرده است یادآور شد: مجمع مشورتی جوانان لرستان در شاخه های مختلف مشغول فعالیت بوده و دستگاههای فرهنگی هر کدام به تناسب وظیفه ای که دارند مجمع را کمک کرد و در مقابل مجمع مشورتی نیز به کمک دستگاهها می رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان برگزاری جشنواره فعالیتهای فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان طی امسال را نیز در راستای بصیرت افزایی و معرفی فعالیتهای یکساله جوانان در حوزه فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سالی که به نام "فرهنگ و اقتصاد" نامگذاری شده گام موثری در راستای ارتقای فرهنگی جامعه باشد.