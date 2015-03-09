واکنش مشاور حقوقی رئیس جمهور پیشین آمریکا به نامه ۴۷ سناتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لافر، «جک گلد اسمیت» استاد حقوق بین الملل دانشگاه هاروارد و مشاور حقوقی رئیس جمهور پیشین آمریکا ۴۷ سناتور جمهوری خواه را که مسئولان ایران را به ناآشنا بودن با سیستم قانون اساسی آمریکا متهم کرده بودند، به ناآشنایی با قانون اساسی کشورشان متهم کرد.

وی خطاب به این سناتور ها نوشت: از نامه سناتورها به رهبران ایران این موضوع فهمیده می شود که ظاهرا این سناتور ها نظام قانون اساسی و قدرت ایجاد توافقات الزام آور آمریکا را به درستی درک نکرده اند.

گلد اسمیت می نویسد: در نامه سناتور ها آمده است که سنا باید با دو سوم آراء یک معاهده را به تصویب برساند اما همانطور که در سایت خود سنا آمده است، این سنا نیست که معاهدات را تصویب می‌کند.

به نوشته وی سنا، فرایند تصویب یک قطعنامه را آغاز می‌کند و توصیه‌ها و اعلام رضایت خود را رسماً اعلام می‌کند و به رئیس‌جمهور این قدرت را می‌دهد تا فرایند تصویب قطعنامه را شروع کند و به آن بپردازد.

گلد اسمیت می نویسد: این رئیس جمهور است که مذاکره برای یک معاهده را آغاز می کند و نهایتا آن معاهده را برای آمریکا تصدیق می کند و سنا می تواند فقط در یک مدت زمان مشخص توصیه های خود را بکند و اعلام رضایت کند.

این حقوق دان برجسته آمریکایی خطاب به سناتورهای نویسنده نامه می نویسد: با اینکه رضایت سنا ضروری است اما شرط کافی برای تصویب یک معاهده نیست. همانطور که گزارش بخش پژوهش‌های کنگره تصریح می‌کند: وقتی یک معاهده ای که مورد توصیه سنا قرار گرفته و مورد رضایت سنا هم قرار گرفته برای اجرا به رئیس جمهور برگردانده می شود، رئیس جمهور می تواند به سادگی آن را تایید نکند.

وی در پایان با اشاره به اشتباه موجود در نامه سناتورهای آمریکایی که قصد دادن درس قانون اساسی داشته اند ، آن را خجالت آور خوانده است.