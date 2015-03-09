خشکاندن منابع مالی و ممانعت از ورود تروریستها راهکار غلبه بر داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار مارتین دمپسی گفت: خشکاندن منابع مالی تروریستها و ممانعت از ورود آنها به عراق ما را قادر می کند که بتوانیم بزودی بر داعش غلبه کنیم.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ادامه داشتن کمکهای بین المللی به عراق در زمینه های آموزش و تجهیز و کمک هوایی تاکید کرد: نیروهای ما پیروزیهایی علیه داعشی های جنایتکار که خطری برای منطقه و جهان هستند به دست آوردند که این ضرورت حمایت بیشتر از عراق را ایجاب می کند.

در این دیدار که استورات جونز سفیر آمریکا در عراق نیز حضور داشت اوضاع امنیتی و نظامی عراق و منطقه و راهکارهای مقابله با داعش و نحوه خدمات رسانی درمناطق آزاد شده و زمینه سازی برای شروع عملیات موصل بررسی شد.