نمایشگاه فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، رئیس دانشگاه پیام نور لرستان، مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان و جمعی از مسئولان استانی نمایشگاه فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان افتتاح شد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به معرفی برخی فعالیت های فرهنگی جوانان لرستانی در این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان در قالب ۱۴ غرفه متنوع برپا شده است.

وی افزود: فعالیت های قرآنی، عفاف و حجاب، ایثار و شهادت، فعالیتهای فضای مجازی، انتشارات، فعالیتهای مسجد محور و دیگر فعالیتهای فرهنگی متنوع از جمله موضوعات و محورهای غرفه های این نمایشگاه است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: همچنین در جریان برگزاری این نمایشگاه به منظور محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام غرفه "ما عاشق محمدیم" نیز برپا شده که در این غرفه فعالیتهای جوانان در محکومیت اهانت به مقدسات مسلمانان به نمایش گذاشته شده است.

وی همچنین با اشاره به دایر کردن غرفه های این نمایشگاه به صورت "موضوعی" یادآور شد: در پایان برگزاری این نمایشگاه از دست اندرکاران برپایی غرفه ها تجلیل به عمل خواهد آمد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: همچنین پنج غرفه برتر این نمایشگاه به دنبال ارزیابی های صورت گرفته و جمع آوری فرم های نظرسنجی انتخاب و معرفی خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: انتظار می رود دانشگاهها، آموزش و پرورش و دستگاهها ضمن بازدید از این نمایشگاه با فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان هرچه بیشتر آشنا شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این نمایشگاه به همت خود جوانان برپا شده است یادآور شد: به رغم اینکه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان اعتبار مالی در اختیار ندارد ولی با همت بلند جوانان لرستانی تاکنون کارها و برنامه های خوبی را به پیش برده است.

بنابر این گزارش نمایشگاه فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان از برنامه های جنبی جشنواره بزرگ فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان است که در روز ۲۰ اسفندماه امسال با حضور سخنرانان ملی برگزار می شود.