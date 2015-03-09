روستاهای فاقد گاز کرمان اولویت بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ودیعتی عصر دوشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به گستردگی این استان گفت: کرمان سومین استان کشور به لحاظ تعداد روستا و شهر است.

وی از گازرسانی به ۳۱ شهر از مجموع ۴۰ شهر استان کرمان خبر داد و گفت: در حال حاضر از بین دو هزار و ۳۰۰ روستای نیز ۵۷۰ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند.

ودیعتی بیشترین میزان مصرف گاز استان کرمان در بخش خانگی طی سال جاری را ۱۰.۵ میلیلون متر مکعب دانست و ادامه داد: پیش بینی می شود میزان مصرف گاز استان کرمان تا سال ۹۸ به ۵۰ میلیلون مترمکعب برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اکثر روستاهایی که گازرسانی به آنها صورت نگرفته را مربوط به مناطق گرمسیری دانست و افزود: روستاها و شهرهای فاقد گاز خوشه بندی شده و براساس اولویت گازرسانی به آنها صورت خواهد گرفت.

وی از مصرف روزانه پنج میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه کرمان خبر داد و یادآور شد: دو و نیم میلیون متر مکعب گاز نیز به صورت روزانه در صنایع استان مورد استفاده قرار می گیرد.