تشریح جزئیات دلایل مخالفت سازمان لیگ برتر با درخواست پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نژادفلاح در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با اشاره به جلسه امروز خود با مهدی تاج گفت: برای پیگیری تعویق دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان رایزنی‌های بسیاری داشتیم. درخواست کادر فنی و بازیکنان مبنی بر تعویق بازی منطقی بود. ما طی 14 روز دو بازی خارج از خانه در تاشکند و ریاض داشته و دو بازی خارج از خانه در لیگ هم مقابل تراکتورسازی و نفت مسجد سلیمان در برنامه داشتیم.

وی افزود: انجام چهار بازی طی دو هفته در دو کشور و دو شهر خستگی مضاعفی را به تیم تحمیل می‌کند. تیم فرصت بازسازی را به خاطر سفرهای متوالی از دست می‌دهد. بر همین اساس با توجه به اینکه پرسپولیس نماینده ایران است و خوشبختانه و لطف خداوند، همت کادر فنی و بازیکنان و حمایت هواداران و رسانه‌ها تا اینجای کار توانسته‌ایم بهترین تیم آسیا و نماینده شایسته فوتبال ایران باشیم.

نژادفلاح تصریح کرد: درخواست ما این بود که پس از بازی در تاشکند و تبریز دیدار برابر نفت مسجد سلیمان به زمان دیگری موکول شود تا با خستگی کمتر به مصاف تیم قدرتمند النصر عربستان در ریاض برویم. ما رایزنی‌های بسیاری کردیم. با مسوولان سازمان لیگ مذاکراتی داشتیم و شخصا با مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان هم صحبت کردم اما نتیجه‌ای حاصل نشد. امروز هم با آقای تاج دیدار داشتیم و ایشان برنامه مسابقات، تقویم، زمان اتمام رقابت‌های لیگ و همه موارد و چالش‌های پیش رو برای تعویق این بازی را به ما توضیح دادند. در حسن نیت آقای تاج برای کمک به نمایندگان ایران تردیدی ندارم. خواسته ما این بود که این بازی به تعویق بیفتد تا پرسپولیس به عنوان نماینده ایران با شرایط بهتری به مصاف حریف عربستانی برود. به هر حال، این از بدشانسی پرسپولیس بوده که در فاصله بازی با بنیادکار و النصر در تاشکند و ریاض دو بازی خارج از خانه در لیگ برتر داشته و باید به نوعی تا جایی که قوانین همراهی می‌کرد در ابتدای فصل و قرعه‌کشی بازی‌ها، فکری برای بازی‌های نمایندگان ایران در آسیا و بازی‌های داخلی آنها می‌شد تا یک تیم به عنوان نماینده ایران با فشاری که الان روی پرسپولیس است مواجه نباشد.

نژادفلاح خاطرنشان کرد: این اتفاقی است که افتاده و سازمان لیگ هم که در این مدت همراه پرسپولیس و دیگر نمایندگان ایران بوده و کمک‌هایی هم در امر برگزاری بازی‌های خانگی پرسپولیس و تیم‌های دیگر در لیگ قهرمانان داشته و حتی برخی امورات مربوط به سفرهای خارجی را پیگیری کرده اما آقای تاج توضیح دادند و راهکاری برای تعویق این بازی وجود ندارد. از طرفی دیگر تیم‌های آسیایی ایران هم در لیگ قهرمانان و لیگ داخل همچون ما بازی دارند اما فرق این است که همه چهار بازی اخیر ما در آسیا و لیگ داخلی، خارج از خانه بوده و هست. ما باید تمرکز خود را بگذاریم روی اینکه با این شرایط به مصاف حریفان برویم و می‌دانم کارمان سخت و دشواری‌مان مضاعف است و باید کاری کنیم که در مسیر موفقیت گام برداریم.

نژادفلاح درباره باخت پرسپولیس برابر تراکتورسازی تبریز گفت: می‌توانستیم بازنده این بازی نباشیم و موقعیت‌هایی هم داشتیم. باختیم و باید به فکر بازی‌های بعدی باشیم و از شکست پلی بسازیم برای پیروزی. نکته‌ای که می‌خواهم تاکید کنم این است که بر خلاف تصورات، بازی‌های لیگ برایمان اهمیت دارد و باید تلاش کنیم از اعتبار و حیثیت پرسپولیس با کسب نتایج خوب در لیگ دفاع کرده و جایگاه تیم در جدول را ارتقاء دهیم.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس می‌تواند با کسب حداکثر امتیازات در رقابت‌های لیگ در پایان فصل جایگاهی بهتر داشته باشد و اگر بخواهیم تصور کنیم که آسیا برایمان مهم است و لیگ برایمان تمام شده، اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری را مرتکب می‌شویم. قطعا بازیکنان و کادر فنی هم برای اعتبار و حیثیت فوتبالی خود تلاش خواهند کرد تا در لیگ هم نتایج خوبی کسب کرده و انتظارات هواداران را برآورده نمایند. ما می‌دانیم که فشردگی مسابقات داخلی و بین‌المللی به تیم آسیب می‌زند اما تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم و راهی برای تعویق مسابقه برابر نفت مسجد سلیمان پیش رویمان نبوده و در این مسیر به بن بست خورده‌ایم.

نژاد فلاح درباره پرداختی به اعضای تیم گفت: روز گذشته پرداختی‌هایی به اعضای تیم داشتیم و طی مدتی که در باشگاه قبول مسوولیت کرده‌ایم با تامین منابع سعی کردیم مشکلات بازیکنان را تا حد امکان برطرف کرده اما در نظر داریم پرداختی‌های بیشتری به بازیکنان داشته باشیم و در این زمینه پس از توافق نهایی با اسپانسر و رسمی شدن قرارداد، پرداختی‌های بیشتری به تیم خواهیم داشت تا آنها با دغدغه کمتر و تمرکز بیشتر در میادین ظاهر شوند.

نژادفلاح در پایان گفت: تیم پرسپولیس در طی هفته‌های اخیر نتایج مطلوبی کسب کرده بود و خوشحالیم که با برتری مقابل پدیده، لخویا و بنیادکار و تساوی مقابل صبا تیم، چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشت و قطعا باخت مقابل تراکتورسازی نمی‌تواند تیم ما را از مسیری که پیش گرفته بود خارج کند. ما با جدیت در مسابقات لیگ باید ظاهر شویم و انشاا... بتوانیم صعود خود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را مسجل کنیم و می‌دانیم که بازی سختی در ریاض خواهیم داشت و قطعا در این مسیر هواداران عزیز پشت تیم محبوب خود خواهند ایستاد و با حمایت همه جانبه شرایط را به گونه‌ای فراهم خواهیم کرد که تیم با روحیه و دلگرمی ناشی از حمایت هواداران بتواند بار دیگر نتایج مطلوبی کسب کرده و انتظارات آنها را بر آورده نماید.