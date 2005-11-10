نيويورك تايمز: به ايران پيشنهاد فعاليت هاي محدود هسته اي داده خواهد شد

به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از اين روزنامه، مقامات آمريكا و اتحاديه اروپا اعلام كردند كه آنها پيشنهاد خواهند كرد تا به ايران اجازه فعاليت بسيار محدود هسته اي در خاك خود داشته باشد اما تمام فعاليت هاي مربوط به اورانيوم به روسيه منتقل خواهد شد.

مقامات همچنين اعلام كردند كه پيشنهاد اخير در نشست روز گذشته كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا و محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت و اين منابع افزودند كه اين پيشنهاد از سوي البرادعي به نمايندگي از آمريكا و سه كشور اروپايي به ايران ارائه خواهد شد.

"چندي پيش طي ديدار منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران از مسكو نيز خبرهايي مبني بر ارائه راه حلي "آبرومندانه" براي حل موضوع هسته اي ايران منتشر و همچنين اعلام شد كه ممكن است "گزينه سومي" براي حل مساله پيشنهاد شود و در آن تهران و مسكو در خاك روسيه اقدام به فعاليت مشترك هسته اي بنمايند كه وزير امور خارجه ايران از اين پيشنهاد و خبر استقبال نكرد.اين پيشنهاد از اين نظرصورت مي گيرد كه آمريكا گفته است در صورتي كه فعاليت هاي حساس هسته اي در خارج از مرزهاي ايران صورت گيرد در اين صورت احتمال انحراف آنها به سمت فعاليت هاي نظامي وجود ندارد."

اين روزنامه آمريكايي نوشت : مقامات و منابع مطلع اعلام كردند كه گفتگوها پيرامون پيشنهاد اخير محرمانه است و هنوز به ايران ارائه نشده است.

رايس نيز در اين باره گفت كه خواسته شده است تا پيش از نشست 24 نوامبر به ايران ضرب الاجل دو هفته اي براي پاسخگويي به اين پيشنهاد داده شود.

نيويورك تايمز اعلام كرد كه اين پيشنهاد اختلافات عميق و شديدي را در بين دولت بوش ايجاد كرده است كه دليلش اين است كه شامل دو امتياز مهم مي باشد ومقامات آمريكا بر اين باورند كه بر اساس اين پيشنهاد، به ايران اجازه داده خواهد شد تا به تبديل اورانيوم به نوعي از گاز موسوم به UF6 اقدام نمايد ، آنها بر اين باورند كه اين گاز به تنهايي نمي تواند به عنوان سوخت بمب مورد بهره برداري قرار گيرد اما مي تواند براي غني سازي به سانتريفوژها ريخته شود و منجر به توليد نوعي از اورانيوم شود كه مي تواند براي راكتورهاي هسته اي يا در سطحي فراتر براي ساخت تسليحات مورد بهره برداري قرار گيرد.

اين اختلافات در حالي است كه بسياري از كارشناسان بويژه كارشناسان مؤسسات هسته اي آمريكا تاكيد كرده اند كه برنامه هسته اي ايران توانايي ساخت بمب را نداردو ظرفيت آن براي ساخت تسليحات هسته اي بسيار پائين است.

همچنين يك مقام ارشد آمريكايي در واكنش به پيشنهاد اخير ضمن ناقص خواندن آن گفت : در پيشنهاد اخير مساله اين است كه اگر ايران در برخي از مناطق برنامه هاي غني سازي پنهاني داشته باشد و ما از آن اطلاع نداشته باشيم در اين صورت با چنين پيشنهادي مواد خامي را كه آنها به آن نيازمند هستند، فراهم مي كنيم. با اين وجود فكر مي كنم كه غرب بايد تمايل خود را براي حل اين بن بست نشان دهد.

همچنين مقاماتي كه درباره محتواي گفتگوي رايس و البرادعي در وزارت خارجه آمريكا اظهار نظرمي كردند، اعلام نمودند كه اين دو درباره اجازه به ايران براي دريافت سرمايه گذاري مالي در تاسيسات اورانيوم در روسيه گفتگو كردند.

گفته شده است كه پيشنهاد مذكوربر اين اساس است كه روسيه و ديگر كشورها تضمين خواهند كرد كه اورانيوم حمل شده به ايران براي استفاده در برنامه هاي تسليحاتي غير قابل استفاده باشد و تمام پسماند هسته اي نيز به خارج از ايران منتقل شود.

الكساندر روميانتسف مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روسيه نيز دو روز پيش در واشنگتن تمايل كشور خود را براي ايجاد تاسيسات بين المللي غني سازي اعلام كرده بود .



وي گفته بود كه تمام كشورها مسئول تضمين امنيت تاسيسات هسته اي ايران و ممانعت از دستيابي ايران به قدرت تسليحات هسته اي هستند.



اين در حالي است كه اتحاديه اروپا در نشست اخير خود در سطح وزيران امور خارجه در بروكسل خواستار توقف تمام فعاليت هاي هسته اي ايران شد .