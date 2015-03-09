۷۰۰ مبلغ در ایام فاطمیه به مناطق مختلف لرستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا غلامی عصر امروز دوشنبه در گردهمایی روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای مختلف لرستان اظهار داشت: سیاست اصلی این اداره کل در برپایی مراسم های مربوط به ایام فاطمیه الگوگیری از مراسم عزاداری دفتر رهبر معظم انقلاب طی پنج شب است.

وی با اشاره به اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان در ایام فاطمیه دوم افزود: در این راستا از سوم فروردین ماه کار اعزام مبلغان آغاز شده و فعالیت این افراد تا پایان ایام فاطمیه ادامه دارد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: در این راستا برنامه ریزی ما اعزام ۷۰۰ مبلغ طی ایام فاطمیه است.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با عید نوروز تصریح کرد: در این راستا باید به نوعی آغاز سال جدید و سفره هفت سین خود را با نام مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) مزین کنیم.

وی یادآور شد: امید می رود با توجه به ارادتی که مردم ایران اسلامی به حضرت زهرا(س) دارند عید نوروز امسال عیدی برگرفته از برکت و خوان مبارک حضرت فاطمه(س) باشد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه برخی سنت های حسنه مانند دید و بازدید و صلحه رحم هیچ منافاتی با ایام فاطمیه ندارد یادآور شد: باید به نوعی عمل شود که به دید و بازدید ها نیز رنگ و بوی سبک زندگی فاطمی بخشیده شود.

حجت الاسلام غلامی ابراز امیدواری کرد که با حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب در راستای بزرگداشت شعائر و تفکر و اندیشه فاطمیه حرکت کرد.