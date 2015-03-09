۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲:۰۴

باقری:

دستاوردهای پژوهشگران در زمینه بیماری های زمینه ای بررسی شد

سمنان - دبیر همایش ملی پژوهشی در بیماریهای زمینه ای از پایان رسیدن این همایش خبر داد و گفت: ۳۰۰ پژوهشگر از سراسر ایران آخرین دستاوردهای خود را در زمینه بیماری ها به ویژه بیماری دیابت ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر باقری عصر دوشنبه در اختتامیه اولین همایش پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که در این دانشگاه برگزار شد ضمن بیان اینکه کنگره ملی پژوهش در بیماری های زمینه ای در دانشگاه علوم پزشکی سمنان که یکشنبه آغاز شده بود با ارایه ۳۲۰ مقاله فعالیت داشت اظهار داشت: ۲۰ مقاله در این همایش  به صورت  سخنرانی و ۳۰۰ مقاله به شکل پوستر در این همایش ارایه شد.

 محقق انستیتو تغذیه پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز در این همایش دستاورد این پژوهشگاه در زمینه کنترل دیابت با غذاهای فراویژه بیماران دیابتی را ارائه کرد.

گلاله اصغری در دومین روز از برگزاری همایش ملی پژوهش در بیماریهای زمینه ای دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با بیان اینکه غذاهای فرا ویژه مانند پودر جوانه بروکلی، پروبیوتیک ها و غلات کامل تاثیر زیادی در کنترل قند خون بیماران دیابتی دارند اظهار داشت: این تحقیقات در مرحله کارآزمایی های بالینی قرار دارد.

 وی از تدوین راهنمای کنترل تغذیه بیماران دیابتی نیز خبر داد و افزود: این راهنمای غذایی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده و به زودی در اختیار بیماران دیابتی قرار می گیرد.

 در آیین اختتامیه این همایش پژوهشی از گلاله اصغری به خاطر فعالیت های اثربخش در زمینه تغذیه بیماران دیابتی تجلیل شد.

در همایش ملی پژوهش در بیماری های زمینه ای دانشگاه علوم پزشکی سمنان با نگاه ویژه به دیابت، روش جدید تزریق انسولین با پن که در آن به جای سرنگ، از قلمی با نوک کوتاه برای تزریق انسولین استفاده می شود نیز معرفی شد.

