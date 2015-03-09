۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۵۲

نیکزاد در گفتگو با مهر:

۱۵ كوهنورد آلمانی در ارتفاعات دماوند ناپديد شدند

آمل - سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان آمل از مفقود شدن ۱۵ کوهنورد آلمانی به همراه دو راهنمای ایرانی در ارتفاعات قله دماوند خبر داد.

 جمشید نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مفقود شدن اکیپ کوهنوردان در دماوند اظهار داشت: يك تور ۱۵ نفره كوهنوردی از كشور آلمان روز دوشنبه به همراه دو راهنمای ايرانی به بخش لاريجان شهرستان آمل آمدند تا به قله دماوند صعود كنند.

وی تصريح كرد: شامگاه دوشنبه ليدرهای ايرانی اين گروه از جمعيت هلال احمر شهرستان آمل درخواست كمك كردند. علت وقوع مشکل برای گروه کوه نوردی برف وکولاک شدید در ارتفاعات دماوند پيش بينی می شود.

اين مسئول با بيان اينكه پس از اطلاع جمعيت هلال احمر شهرستان آمل دو اكيپ به ارتفاعات دماوند اعزام شدند، افزود: با وجود بارش برف و سردی هوا اكيپ های امدادی جمعيت هلال احمر در جستجو برای پيدا كردن اين كوهنوردان هستند.

سرپرست جمعيت هلال احمر شهرستان آمل گفت: هم اكنون يك اكيپ پشتیبانی به محل حادثه اعزام شده تا به جستجوی كوهنوردان سرعت ببخشد.

قله دماوند به عنوان بام ایران در محدوده شهرستان آمل واقع است.

 

