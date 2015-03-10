برداشت‌ اشتباه از اظهارات روزبهانی/ احسان حرفی از تابعیت نزد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان روزبهانی بوکسور ملی پوش ایران که موفق شد اولین سهمیه المپیک ریو را کسب کند پس از رقابت های انتخابی تیم ملی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که به پیشنهادهای خارجی خود نیز فکر می کند گفت: یشنهادهای زیادی از کشورهایی مثل آذربایجان، آلمان و قزاقستان دارم که اگر مسئولان به فکرم نباشند، حتما به این این پیشنهادها فکر می‌کنم.

متاسفانه از "فکر کردن به پیشنهادهای خارجی "تعبیر دیگری شد و عده ای حتی از تمایل روزبهانی برای تغییر تابعیت نام بردند. این در حالی است که نماینده 81 کیلوگرم تیم ملی از مدت ها قبل لژیونر شده بود. روزبهانی که قبلا در لیگ نیمه حرفه ای بوکس قزاقستان مشت می زد حالا باید راهی لیگ حرفه ای شود.

طبیعی است که پیشنهادها برای بوکسوری که سهمیه المپیک را کسب کرده بیش از سایرین است ولی روزبهانی اگر میخواست دنبال تابعیت باشد همان روزها که با تیم آستانا آرلانز قهرمان لیگ نیمه حرفه ای شد این کار را می کرد.

اگر بوکسور المپیکی این روزها گلایه می کند برای این است که در راه رسیدن به موفقیتش هیچ کس دستش را نگرفت و حالا هم رها شده است. وی این روزها با هزینه شخصی و زیر نظر احدی و بهرامی کار می کند در حالی که در بوکس مشت زدن به کیسه بوکس دردی را دوا نمی کند.

روزبهانی می تواند حداقل برای اینکه بتواند در شرایطی مناسب تمرین کند به تیمی خارجی برود مثل فوتبالیست هایی که لژیونرند و برای بازی های ملی به جمع دیگر ملی پوشان میپیوندند. احسان روزبهانی حتی برای اینکه تعبیر اشتباهی از مصاحبه اش نشود بلافاصله بعد از پیشنهادهای خارجی اش گفت من برای بالا بردن پرچم کشورم تمام توانم را به کار می‌برم.

تعبیرها و برداشت های نادرست از پیشنهادهای خارجی روزبهانی نه تنها به این بوکسور المپیکی کمکی نمی کند بلکه در ابن بحبوحه مشکلات مالی وی را با حاشیه هایی جدید درگیر می کند. این در حالی است که او باید خودش را برای رقابتهای حساس دفاع از رنکینگ آماده کند.