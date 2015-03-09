خدمات رسانی به راهیان نور باید کامل و جامع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی شامگاه امروز در جلسه راهیان نور، نقش کاروان های راهیان نور را در مانوس کردن جوانان با ارزش های دفاع مقدس مهم توصیف کرد و افزود: کاروان راهیان نور فرصتی فراهم ساخته تا بحث دفاع مقدس، دوباره بازنگری و به آن پرداخته شود تا نسل جوان هرچه بیشتر با این رشادت ها آشنا شود.

مقتدایی بر لزوم به فراهم ساختن امکانات پذیرایی و پشتیبانی از حدود چهار میلیون مهمان نوروزی و کاروان راهیان نور تاکید و عنوان کرد: در ایام نوروز، استان خوزستان میزبان مهمانانی خاص است. مهمانانی که برای موضوعی به محل و نقطه ایی خاص می روند که همان ایثار و رشادت است. این مطلب باید به خوبی درک شود و اگر این مورد را به خوبی به آنان انتقال دهیم قطعا به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کرده ایم.

وی عنوان کرد: همه مسئولان در انتقال اصولی ارزش های دفاع مقدس و آرمان های شهدا به نسل جوان وظیفه سنگینی برعهده دارند و امانت دار هستند به همین دلیل باید آن را به کامل ترین شکل به نسل های آینده برسانند.

استاندار خوزستان بیان کرد: اگر بخواهیم به مقوله دفاع مقدس، رشادت ها و ایثارگری ها نگاهی انداخته و آن را بررسی کنیم در می یابیم که سخت ترین زمان های بعد از انقلاب، دوران دفاع مقدس بود که به وسیله این ایثارگری ها کشور را از هر تصرفی مصون نگاه داشته و اگر بخواهیم کلیات این موضوع را در نظر بگیریم باید بگوییم که دفاع مقدس بود که نظام جمهوری اسلامی و کشور را ساخت.

مقتدایی اظهار کرد: اگر اکنون با توجه به شرایط تحریم و دوران سختی که وجود دارد، چرخه مملکت به خوبی در حال چرخش است تمام اینها نتیجه فعالیت مدیران با تجربه ایی است که در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته اند و دوران سخت جنگ را تجربه کرده اند.

وی ادامه داد: ایثارگری ها و رشادت ها را می توان در بسیاری از موارد گنجاند که یکی از آنها جشنواره علمی بود که استان خوزستان باعث و بانی آن شد.

استاندار خوزستان تاکید کرد : خدمات رسانی به کاروان راهیان نور باید جامع و کامل باشد و با این رویکرد، پذیرای افرادی باشیم که با کاروان های راهیان نور به استان خوزستان می آیند که جمعیت آنان در سال گذشته به چهار میلیون نفر رسید.

مقتدایی بر لزوم رفع مشکلات مربوط به روشنایی برق و آب آشامیدنی در یادمان ها تاکید کرد و خطاب به فعالان حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی گفت : سعی می کنیم اکثر کالاهایی که در بازارچه های یادمان ها عرضه می شود تولیدات داخلی آن شهرستان و استان باشند و نظارت بر آنها نیز با میراث فرهنگی و گردشگری باشد.

وی به نوسازی راه های مواصلاتی به یادمان های دوران دفاع مقدس در سال آینده اشاره کرد و گفت: در ارتباط با موضوع راه نیز چند روز پیش جلسه ایی با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار شد که تصمیمات خوب و کارسازی گرفته شد و با تکمیل صورت جلسهف انتظار می رود بسیاری از این مشکلات در سال آینده مرتفع شود.

استاندار خوزستانف نقش پشتیبانی فرمانداران استان خوزستان از مهمانان نوروزی و راهیان نور را مهم توصیف کرد و افزود: محور کار در مناطق مختلف فرمانداران هستند و در راستای ابلاغ دستور العمل ها باید وظایف خود را انجام دهند. در راستای تقویت این موارد نیز ما سالانه در استان خوزستان مانورهایی برگزار می کنیم که از جمله آنها می توان به مانور ایمنی راه ها و ارتقاء امنیت اجتماعی اشاره کرد.

مقتدایی به رعایت اصول بهداشتی و شرایط بهداشتی در ایام نوروز در استان اشاره کرد و گفت: بهداشت نیز از جمله مواردی است که مستقیما بامردم سر و کار دارد. به این منظورجمعیت هلال احمر باید ماسک های استاندارد برای کاروان راهیان نور تهیه کند و فرمانداران نیز برای بررسی این مشکلات در شهرستان های خود دست به کار شوند.

وی ادامه داد: معاون عمرانی استاندار نیز از مناطقی که دارای مشکلاتی هستند و ممکن است برای حضور کاروان راهیان نور مشکلاتی ایجاد کند بازدیدی داشته و این مشکلات را با حضور فرمانداران مرتفع سازند.