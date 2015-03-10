۱۱۴ مساجد استان گلستان مجهز به کتابخانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی، شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از برترین های کانون مساجد، افزود: ۸۳۲ مسجد مجری طرح تلاوت نور و ۳۰ مرکز خانه های نور فعال در حوزه های مختلف فرهنگی هستند.

وی از عضویت ۳۲ هزار نفر در کتابخانه های مساجد استان خبر داد و اظهار کرد: ۲۱۰ هزار و ۱۷۰ جلد کتاب در کتابخانه این مساجد، وجود دارد و اعضا از آن بهره مند می شوند.

این مسئول گلستانی تعداد اعضای کانون های مساجد را ۳۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: ۷۰ هسته پژوهشی و ۱۸ باب کانون تخصصی در مساجد استان فعال هستند.

وی تعداد نشریه های تخصصی کانون مساجد را ۱۶ نشریه دانست و تصریح کرد: ۱۱ خانه فرهنگ دیجیتال و ۱۵ مسجد بلاگ در قالب کانون های مساجد فعالیت دارند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان مهندسی فرهنگی را یکی از مولفه های مهم برای گسترش فرهنگ دانست و اذعان کرد: مهندسی فرهنگی یکی از واژه های ناب و درستی است که توسط مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگی یاد شده است.

وی ادامه داد: مهندسی فرهنگی یعنی اندازه سنجی درست فرهنگی که یکی از مطالبات بر حق افراد در جامعه است که باید به آن به درستی پرداخته شود.

اندازه سنجی فرهنگی باید در قران جستجو کرد

بیکی با بیان این نکته که اندازه سنجی فرهنگی باید در قران جستجو کرد، افزود: قران به عنوان منبع و مرکز جدایی انسان از بسیاری کژی هاست.

وی شاکله سازی را در مهندسی فرهنگی مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر کسی بخواهد موفق باشد باید شاکله اولیه را در دوران کودکی اش به درستی ترسیم کرد تا در آینده به درستی در کارها عمل کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان حضور کودکان و خرسالان را در کانون مساجد مهم دانست و اظهار کرد: در برخی از کانون ها حجم گسترده ای از جوانان مشاهده می شود درحالیکه باید بستر را برای تشویق کودکان به کانون مساجد و سایر مراکز مذهبی مهیا کرد.

وی توجه به ذائقه سازی را دومین نکته حائز اهمیت برای گسترش فرهنک در بین کودکان و نوجوانان دانست و گفت: ذائقه برخی جوانان ساخته و پرداخته با برخی منابع دینی نیست درحالیکه اگر از خردسالی از منابع دینی به فرد خوراک داده شود ذائقه را با شاکله تطبیق داده ایم.

بیکی خاطر نشان کرد: قرآن به ما آموزش می دهد که مدیریت فرهنگی سخت ترین نوع مدیریت است چراکه باید مدیریت نفس از سوی فرد به خوبی انجام گیرد.

وی با بیان این نکته که اگر مدیریت نفس را به درستی شکل دهیم در سایر موارد مشکلی نخواهیم داشت، افزود: مهار نفس اماره یکی از سخت ترین مراجل تربیت روح است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گلستان ادامه داد: وقتی این مراحل سخت سپری شود فرد به مرحله توحید می رسد که بالاترین رتبه و استقامت در کارها را خبر می دهد.