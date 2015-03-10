استانداردهای لازم برای اعزام کاروان راهیان نور مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد راهیان نور افزود: دفاع مقدس یکی از درخشان ترین فرازهای تاریخ انقلاب اسلامی است و امروز مردم باید آن چه را که رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشته اند را به نسل آینده منتقل کنند.

وی اظهار داشت: ایثار گران در هشت سال دفاع مقدس حماسه خلق کردند و از خاک و ناموس کشور دفاع کرده و در این راه هم جان خود را از دست دادند بنابراین رسالت راهیان نور این است که اهداف و آرمان های شهدا و ایثار گران را درجامعه تبیین کند.

استاندار زنجان، گفت: راهیان نور فرصتی است که افرادی که مناطق جنگی را ندیده اند و به دلیل اینکه باید در این طرف به مردم خدمت کنند این مناطق راباید ببینند.

انصاری تاکید کرد: هر نهاد و دستگاه اجرایی باید در راستای بهتر برگزار شدن برنامه کاروان راهیان نور برنامه ریزی کند که در این میان سپاه رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارد.

وی بر پوشش بیمه ای اعزام شوندگان به راهیان نور اشاره کردو افزود: باید با دقت این مهم مورد توجه باشد و مسافر بدون بیمه اجازه داده نشود که اعزام شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: در اعزام کاروان راهیان نور به هیچ وجه از وسایط دستگاههای دولتی استفاده نشود چرا که این ها بیمه های مختلف هستند و درون شهری می باشند و برای برون شهر مناسب نیست و همچنین رانندگان وسایط نقلیه دولتی با مسیر خوب آشنا نباشند و مشکل آفرین باشد.

انصاری افزود: دانشگاه علوم پزشکی آمبولانسی را در اختیار هر کاروان که ۱۰ اتوبوس است قرار دهد.

وی ابراز کرد: باید در کاروان ها برنامه های فرهنگی و هنری مد نظر قرار گیرد و باید فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه کمک کند.

استاندار زنجان یاد آورشد: برنامه های فرهنگی و هنری هزینه ای درشت نمی خواهد و مهم این است که زائرین بتوانند مناطق جنگی را خوب لمس کنند.

انصاری گفت: خانواده های شهدا در کاروان ها حضور داشته باشند و در مورد شهید خود و شهیدان دیگر صحبت کنند.