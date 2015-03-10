کم توجهی به هویتهای اصیل/گناوه از نبود موزه مردم شناسی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، گناوه از جمله بنادر کهن باستانی در جنوب ایران زمین است که پیشینه تمدنی آن به دوره ایلامی‌ها بر می‌گردد و هم اکنون آثار باستانی زیادی از این شهر تاریخی زینت بخش موزه های کشور است.

بیش از ۱۵ سال است که تجارت و دریانوردی در این بندر شمالی استان بوشهر، رونق گردشگری را برای این استان رقم زده و چرخ گردشگری استان را به حرکت درآورده و دچار تحولات شگرف ساخته است.

نیاز شدید شهرستان گناوه به احداث موزه مردم شناسی در شهر گناوه امروزه به یک مطالبه عمومی مردم این دیار تبدیل شده و بایسته و شایسته است که مسئولان با ایجاد این زیرساخت اساسی در حوزه میراث فرهنگی به مطالبه مردم پاسخ دهند.

طرحی برای ساخت موزه به ما ارائه نشده است

فرماندار شهرستان گناوه در زمینه نیاز شدید این شهرستان به احداث موزه مردم شناسی به خبرنگار مهر گفت: گناوه یکی از نقاط مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود.

عبدالنبی یوسفی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان گناوه در مبحث گردشگری طبیعی، فرهنگی و ... گفت: هر ساله شاهد حضور میلیونی گردشگران از نقاط مختلف کشور در این شهرستان ساحلی و شمالی استان بوشهر هستیم.

یوسفی با اشاره به عدم وصول طرحی از سوی متولی بحث میراث فرهنگی و موزه مردم شناسی به فرمانداری شهرستان گناوه، بیان داشت: تا به امروز از ناحیه دستگاه متولی هیچ طرحی به ما ارائه نشده است.

وی در ادامه گفت: اعتقادم این است که در گام نخست باید به اطلاعات لازم تجهیز شویم و کسانی که متولی این کار هستند آمده و کار را دنبال کنند.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: با توجه به اعتقادی که به میراث گذشتگان و ضرورت احداث موزه های مرتبط دارم، اگر امکانات و تجهیزات لازم در این زمینه وجود داشته باشد، حتما پیگیری خواهم کرد که این طرح در اینجا فضاسازی و بستر آن آماده شود.

گناوه دارای تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن است

پژوهشگر و کارشناس ارشد باستان شناسی نیز در زمینه ضرورت احداث موزه مردم شناسی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: واژه موزه از میوزیوم یونانی گرفته شده است.

مسعود آریا گفت: نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار با سفر به اروپا و دیدن موزه در فرانسه و زمان برگشت به ایران تصمیم به احداث موزه در مجموعه کاخ خودش کرد.

آریا با اشاره به لزوم ایجاد یک موزه مردم شناسی در آینده نزدیک در شهر گناوه بیان داشت: بندر گناوه با داشتن تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن شایسته داشتن یک موزه به‌ویژه موزه تخصصی مردم شناسی است.

بندر گناوه پتانسیل زیادی برای داشتن یک موزه مردم شناسی دارد

وی در ادامه متذکر شد: در موزه مردم شناسی بندر گناوه می توان انواع وسایل گوناگون ماهیگیری همانند گرگور، چگونگی بافتن گرگور، کاسه، کرف و همچنین وسایل کشاورزی و پرورش نخل و برداشت محصول خرما را به نمایش گذاشت.

آریا تصریح کرد: همچنین انواع وسایلی که از شاخ و برگ نخل تولید می کنند همانند انواع سبد، جارو و... و یک وسیله بسیار زیبا، کاربردی و منحصر به ایرانیان به ویژه در جنوب ایران به نام گاورو که برای برداشت آب در منطقه کم آب جنوب ایران استفاده می‌شود، می توانند از دیگر جذابیت های این موزه در گناوه باشند.

وی در ادامه با اشاره به یک شی که در گناوه قدیم کاربرد بسیار داشت، افزود: وجود انواع گوپال در این موزه که منحصر به استان بوشهر و به ویژه اطراف بندر گناوه است، قطعا از ویژگی های بسیار بارز این موزه خواهد بود.

آریا در پایان گفت: در کل بندر گناوه پتانسیل زیادی با توجه به موارد یاد شده برای داشتن یک موزه مردم شناسی دارد.

لزوم احداث موزه مردم شناسی گناوه

کارشناس ارشد تاریخ و یکی از فعالان رسانه ای شهرستان گناوه و استان بوشهر نیز با تاکید بر ضرورت احداث موزه مردم شناسی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شایسته نیست که بندر باستانی گناوه با داشتن پیشینه تمدنی مربوط به دوره ایلامی ها از داشتن یک موزه محروم باشد.

الیاس احمدحسینی با انتقاد از سیاست تمرکز موزه ها در مرکز استان بوشهر از سوی متولیان امر گفت: گردشگران میلیونی که به گناوه می آیند همیشه سراغ موزه های گناوه را از ما می گیرند، غافل از اینکه گناوه حتی یک موزه ندارد.

احمدحسینی بیان داشت: زیبنده نیست که گناوه با این استعداد گسترده در گردشگری از نعمت داشتن یک موزه مردم شناسی محروم باشد، نیاز است متولیان امر فکری برای حل این معضل کنند.

احمدحسینی تصریح کرد: شهرستان گناوه به دلیل جمعیت میلیونی گردشگرانی که در طول سال به آن سفر می کنند از موقعیت بسیار بی نظیر و ممتازی برای احداث موزه مردم شناسی برخوردار است.

ایجاد موزه، ماندگاری گردشگران را افزایش می‌دهد

وی اضافه کرد: این موزه می تواند در میزان ماندگاری گردشگر در شهرستان گناوه و استان بوشهر کمک شایانی کند و قطعا وجود این موزه نقطه عطفی در عرصه گردشگری شهرستان گناوه خواهد بود.

این کارشناس ارشد تاریخ گفت: پیش زمینه احداث این موزه هم اکنون در گناوه وجود دارد و اشیا و اسناد با ارزشی در دست مردم است که خیلی ها اعلام آمادگی برای اهدا آن به شرط وجود موزه کرده اند.

وی با بیان اینکه واقفان فرهنگی در گناوه کم نیستند، ابراز داشت: خانه ای که بانو امیری برای موزه جشن فرهنگ گناوه اهدا کرده اند نیز گواه همین مطلب است و می تواند به موزه مردم شناسی گناوه تبدیل شود.

احمدحسینی در پایان گفت: امیدوارم مسئولان شهرستان گناوه و استان بوشهر و به ویژه متولیان میراث فرهنگی در استان هر چه سریعتر این مطالبه جدی مردم شهرستان گناوه را جامعه عمل بپوشانند.

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گزارش: حسین غلامی