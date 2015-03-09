به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده در خصوص وضعیت کرار جاسم بازیکن عراقی استقلال و بازگشتش به ایران اظهار کرد: اگر این بازیکن به ایران نیاید، فردا (سه شنبه) کمیته انضباطی درباره او تصمیم گیری می‌کند.

وی درباره اینکه کرار روز دوشنبه به ایران آمده و قرار است از سه شنبه در تمرینات استقلال شرکت کند، گفت: به من خبر داده‌اند که کرار به ایران بازگشته ولی تا خودم نبینم، باور نمی‌کنم!

مدیرعامل باشگاه استقلال که روی خط برنامه نود آمده بود، درباره برکناری سعید افجه‌ای از هیات مدیره استقلال، تصریح کرد: قرار بود افجه‌ای مصاحبه‌ نکند تا استقلال وارد حاشیه نشود ولی ایشان این موضوع را رعایت نکرد تا روزی که با بحث پاداش‌ها هجمه رسانه‌های داخلی و خارجی آغاز شد. من هم به گودرزی (وزیر ورزش و جوانان) گزارش دادم که نسبت به برکناری افجه ای اقدام کند.

افشارزاده همچنین در خصوص مشتی که به شکم یکی ازخبرنگاران کوبیده بود، خاطرنشان کرد: من 30 سال است با خبرنگاران زندگی میکنم و آنها بهترین رفقای من هستند. صرفا به خاطر شوخ طبعی این کار را کردم. وقتی ببینم خبرنگاری زیاد صحبت می‌کند، یواشکی به شکمش می کوبم تا مصاحبه را تمام کند!