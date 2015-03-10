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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

سرهنگ شیر محمدی:

خودرو با خلافی ۷ میلیون تومانی در زنجان توقیف شد

خودرو با خلافی ۷ میلیون تومانی در زنجان توقیف شد

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: یک خودرو با خلافی۷ میلیون تومانی در محورهای مواصلاتی استان زنجان توقیف شد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راننده این خودرو به علت سرعت غیر مجاز، تخطی از سرعت مطمئنه جریمه نقدی شده ولی تاکنون اقدام به پرداخت جریمه ها نکرده است.

وی اظهار داشت: راننده این خودرو به علت عدم پرداخت به موقع خلافی ها جریمه ها و تخلف در محور سلطانیه به زنجان توقیف شده و همچنین این خودرو از سال ۸۹ تاکنون بیش از۱۵۰ تخلف را در محورهای مختلف کشور داشته و تردد کرده بود امروز توسط پلیس راه سلطانیه توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: رانندگان اولا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند چرا که پلیس راه با هیچ کس اغماض ندارد.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: رانندگان قبل از مسافرت با رهگیری به سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ استعلام خود را از خلافی خودرو را داشته باشند.

وی افزود: رانندگان با ارسال پیامک به این سامانه از خلافی خودرو خود باخبر شوند و بعد اقدام به سفر کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تردد خودروهای دارای تخلف بالای یک میلیون تومان جریمه در جاده‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده این خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

کد مطلب 2515133

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