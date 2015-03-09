پیروزی ارزشمند آرسنال در اولدترافورد/ منچستر یونایتد حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حساسترین دیدار از دور چهارم رقابتهای جام حذفی باشگاههای انگلیس، FA Cup را دوشنبه شب تیمهای منچستر یونایتد و آرسنال در ورزشگاه اولدترافورد برگزار کردند که در پایان تیم آرسنال برابر میزبان خود به برتری 2 بر یک دست یافت و راهی مرحله بعد شد
در نیمه اول این دیدار دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. ابتدا این آرسنال بود که در دقیقه 26 روی حرکت ناچو مونرئال از گوشه راست محوطه جریمه یونایتد و ضربه پای چپ این بازیکن به گل رسید. در دقیقه 29 سانتر زیبای دی ماریا با ضربه سر تماشایی وین رونی به گل تساوی تبدیل شد.
با شروع نیمه دوم بازی اندکی آرام پی گرفته شد تا اینکه در دقیقه 61 پاس به عقب اشتباه مدافع میزبان باعث شد تا دنی ولبک زودتر از دخیا به توپ برسد و با فریب دروازهبان منچستر یونایتد دروازه این تیم را باز کند. چند دقیقه بعد دخیا مانع از گلزنی دوباره توپچیها شد تا فاصله بیشتر نشود.
در دقیقه 76 بازی آنخل دی ماریا بعد از دریافت کارت زرد با داور به مشتاجره پرداخت که حاصل آن کارت قرمز بود تا 15 دقیقه پایانی را یونایتدها با یک بازیکن کمر بازی کنند و در نهایت هم نتیجه را نتیجه را به توپچیها واگذار کنند.
