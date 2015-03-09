شب آرام نود و تقلب کریمی از فرکی/ آزمون بهترین بازیکن جوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود با سئوال «بهترین بازیکن جوان سال فوتبال ایران» آغاز شد که برای این سئوال پنج بازیکن یعنی سردار آزمون، مرتضی پورعلی گنجی، علیرضا جهانبخش، مهدی شریفی و مهدی طارمی در نظر گرفته شده بودند.

بعد از پخش تقویم نود، آنالیز عملکرد تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا روی آنتن رفت. طبق گزارش گروه آنالیز نود، محسن بنگر مدافع پرسپولیس در بازی با بنیادکار ۲۴ بار دفع توپ انجام داده بود که این میزان دو برابر استاندارد جهانی بود.

پس از آن بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال روی خط برنامه آمد. او ضمن ارائه توضیحات درباره کوبیدن مشت به شکم خبرنگار، گفت که این کارش شوخی بوده است. وی همچنین با بیان اینکه تا کرار جاسم را نبیند باور نمی‌کند این بازیکن به ایران آمده، دلایل برکناری سعید افجه‌ای از هیات مدیره استقلال را تشریح کرد.

در خلال برنامه، مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هم پخش می‌شد و علی خسروی کارشناس داوری هم درباره صحنه‌های مشکوک داوری صحبت می‌کرد. به گفته خسروی، پنالتی تیم ذوب آهن در بازی با سایپا صحیح بوده و اعتراضات مجید جلالی سرمربی سایپا صحیح نبوده است. خسروی همچنین تاکید کرد که محسن بنگر مدافع پرسپولیس در بازی با تراکتورسازی باید به خاطر انجام خطا روی حامد لک اخراج می‌شده است.

میهمان حضوری برنامه این هفته، محسن بنگر مدافع پرسپولیس بود. او تاکید کرد که سال آینده و با پیراهن پرسپولیس از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

در بخش ۹۰ تا ۹۰ شوخی‌های فیروز کریمی سرمربی ملوان بعد از پیروزی برابر سپاهان پخش شد که کریمی با خنده و کنایه درباره سن حسین فرکی سرمربی سپاهان و همکلاسی بودن با او، صحبت کرد. فرکی هم در واکنش به این شوخی‌ها گفت: من و آقا فیروز هم محله‌ای، هم سن و هم مدرسه‌ای بودیم. ایشان در کلاس‌ها هم از روی دست من تقلب می‌نوشت!

در این بخش همچنین شیوه عجیب محمد حسین نژاد فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس برای روحیه دادن به پیام صادقیان بازیکن این تیم پخش شد. نژاد فلاح صادقیان را قبل از بازی با تراکتورسازی در کنار اتوبوس در آغوش کشید و بعد از روبوسی با این بازیکن، گفت: امروز، روز پرسپولیس و روز پیام‌جان ما است!

پخش گزارش‌هایی از فوتبال افغانستان و همچنین لیگ دسته اول فوتبال از دیگر آیتم‌های برنامه این هفته نود بود تا این برنامه، یکی از بی حاشیه‌ترین شب‌های خود را پشت سر بگذارد. در پایان هم آمار پیامک‌ها اعلام شد که بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مسابقه این هفته شرکت کرده بودند. بر اساس اعلام مخاطبان برنامه، سردار آزمون با ۴۹ درصد به عنوان بهترین بازیکن جوان سال فوتبال ایران انتخاب شد و بعد از او هم مهدی طارمی و مرتضی پورعلی گنجی به ترتیب با ۲۴ و ۱۳ درصد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.