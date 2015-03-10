رشد ۱۴۲ درصدی واردات کالا از طریق گمرکات استان کرمانشاه

محسن مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در طی ۱۱ ‌ماه امسال را ۵۳ میلیون و ۵۱۷ هزارو ۱۱۹ دلار اعلام کرد و گفت: وزن این کالاها نیز ۳۹ هزار و ۷۵ تن بوده است.

وی از رشد ۱۰۸ درصدی واردات کالا از گمرکات استان کرمانشاه از نظر ارزشی طی ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

مصطفائی افزود: میزان واردات کالا از نظر وزنی نیز طی ۱۱ ‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۲ درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه با بیان اینکه مجموع کالاهای وارداتی به استان کرمانشاه از ۱۷ کشور وارد می‏ شود، بیشترین واردات را مربوط به کشور عراق با ۳۰میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۴۸ دلار کالا به وزن هزار و ۹۲۷ تن دانست.

وی افزود: طی این مدت کشورهای هند و امارات متحده عربی جایگاه دوم و سوم واردات به استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده‌اند.

مصطفایی، بیشترین کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان کرمانشاه را مواد اولیه و ماشین آلات کارنجات، قطعات یدکی خودرو، برنج و UPS اعلام کرد.