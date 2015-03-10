برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها عامل فجایع زیست محیطی است

علی فرهی تکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گشت کنترل مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شفت در مناطق حفاظت شده سیاهمزگی اظهار داشت: مامورین یک دستگاه کامیون در حال برداشت غیر مجاز شن و ماسه را شناسایی و متخلف را تحویل مقام قضایی شهرستان دادند.

وی برداشت های غیرمجاز و بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها را عامل بروز فجایع زیست محیطی جبران ناپذیر دانست و گفت: تخریب پل ها و زمین های حاشیه بستر رودخانه ها از آثار و پیامد های زیان بار آن است.

فرهی برداشت شن و ماسه از رودخانه های شهرستان شفت را از تاریخ ۱۵ اسفند تا پایان ماه اردیبهشت به دلیل شروع فصل مهاجرت و تخم ریزی آبزیان ممنوع اعلام کرد و افزود: در صورت مشاهده، با برداشت کنندگان غیر مجاز برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اعلام آمادگی یگان حفاظت برای حضور در مناطق مختلف در طول ساعات شبانه روز، از علاقمندان محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده تخلف آن را با شماره ۳۴۷۸۶۳۶۰-۰۱۳ به اطلاع یگان حفاظت شهرستان شفت برسانند.