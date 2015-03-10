راه زیادی تا بهبود وضعیت درمان در کشور باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر دوشنبه و به هنگام افتتاح بیمارستان الغدیر شهرستان سیاهکل توجه به بخش سلامت را یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید دانست و اظهار داشت: هر چند در حوزه بهداشت و درمان و کیفیت ارائه خدمات درمانی به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کرده ایم اما هنوز وضع بهداشت و درمان راضیکننده نیست و راه زیادی تا بهبود این وضعیت باقی است.
وی افزود: طرح سلامت یکی از دغدغههای اصلی دولت تدبیر و امید است و امید داریم که بتوانیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را به زودی برطرف کنیم.
قاضی زاده اظهار داشت: در سالهای گذشته بیماران برای بستری شدن ۳۷درصد پرداخت میکردند که امروز به ۶درصد پرداخت رسیده است.
وی بابیان اینکه در بخش ارتقای خدمات و پرداخت معوقات کارهای خوبی صورت گرفته است تاکید کرد: برای افزایش کیفیت خدماترسانی باید تلاش بیشتری کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بازدید از بخشهای داخلی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، دیالیز، ccu و اورژانس بیمارستان ۳۲ تختخواب غدیر سیاهکل اتمام پروژه بیمارستان الغدیر سیاهکل افتتاح آن را یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
نماینده مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به بهرهبرداری از پروژه محور سراوان به سیاهکل که قبل از سال جدید انجام خواهد شد، شهرستان سیاهکل بیش از گذشته پذیرای مسافران و گردشگران خواهد بود.
ایرج ندیمی با اشاره به اینکه جمعت سیاهکل به چندین برابر جمعیت فعلی خواهد رسید گفت: مسئولین نظام باید در تمام بخشها آماده خدماترسانی بیشتر و فراهم نمودن زیرساختهای باشند.
عضو گروه اقتصادی مجلس افزود: امروز شاهد افتتاح یکی از آرزوهای دیرین مردم سیاهکل هستیم که به لطف پروردگار و نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید محقق شده است.
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