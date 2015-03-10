علی کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو از بزرگ‌ترین پارک‌های جنگلی دست‌کاشت گیلان است که با آماده سازی این تفرجگاه، برای روزهای نوروز، آماده پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی خواهد بود.

وی هدف از ساماندهی بوستان جنگلی بی‌بی‌یانلو را ایجاد جاذبه‌های گردشگری در منطقه مرزنشین آستارا و پاسخگویی به نیازهای رو به توسعه این صنعت عنوان کرد.

کوهی به راه‌اندازی پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو در ایام نوروز برای استفاده گردشگران اشاره کرد و افزود: پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو جزء جنگل‌های هیرکانی غربی بوده و دارای جاذبه‌های طبیعی زیبا و ویژه است و با ۱۵۱۲ هکتار وسعت در شمال غرب آستارا و کیلومتر ۸ جاده آستارا به اردبیل قرار دارد.

شهردار آستارا با اشاره به ضرورت تکمیل آسفالت و تقویت سیستم آبرسانی پارک بی‌بی‌یانلو تاکید کرد: در حال حاضر در پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو نسبت به احداث ۵ باب آلاچیق با سازه بتنی، احداث ۵ فقره سکوی چادر، احداث قرقبانی و تکمیل طرح دروازه ورود به پارک، ایجاد فضاهای دسترسی و بهداشتی، تأمین آب، برق، جدول‌کشی و محوطه‌سازی، اجرای سنگفرش، نصب نرده بتنی و محوطه بازی کودکان اقدام شده است.

وی پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو را جزء مناطق نمونه گردشگری آستارا معرفی کرد و گفت: پارک جنگلی بی‌بی‌یانلو با مرمت جنگل‌های مخروبه منطقه ایجاد شده و آمیزه‌ای از طبیعت زیبای دست‌کاشت درختان پهن‌برگ و سوزنی‌برگ است.

کوهی با بیان اینکه احاله مدیریت این پارک برای یک دوره ۱۵ ساله از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به شهرداری آستارا واگذار شده است، افزود: سایت‌های مختلف توریستی از قبیل سایت تیراندازی و پینت‌بال در این پارک احداث خواهد شد.