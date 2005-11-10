دموكرات ها خواستار بازجويي احمد چلبي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سه تن از سناتورهاي برجسته دموكرات طي نامه اي به آلبرتو گونزالس دادستان كل آمريكا نوشتند : سفروي سوالاتي را درباره تحقيقات اف بي آي درباره اين ادعاها كه چلبي اسرار اطلاعاتي آمريكا را براي ايران فاش كرده است، مطرح مي كند .

در اين نامه آمده است كه اگر صحت اين ادعاها ثابت شود. اتهامات عليه چلبي به ظاهر تجاوز جدي به امنيت ملي آمريكا و نقض قوانين فدرال است.



اين سه سناتور دموكرات از كونزالس خواسته اند كه هدف ديدار چلبي از آمريكا را روشن كند و آخرين گزارش درباره وضعيت تحقيقات اف بي آي را ارائه دهد.

احمد چلبي معاون نخست وزير عراق براي ديدار با مقامات ارشد آمريكا مانند كاندوليزا رايس وزير خارجه، دونالد رامسفلد وزير دفاع ، جان اسنو وزير خزانه داري و رهبران كنگره آمريكا در اين كشور بسر مي برد.



دراين بين ، يكي از دموكراتهاي ارشد مجلس نمايندگان آمريكا خواستار رسيدگي به اتهامات عليه چلبي شد .



هنري واكسمن يكي از نمايندگان دموكرات از كريس شايز قانونگذار جمهوريخواه كه رياست كميته فرعي امنيت ملي مجلس نمايندگان را برعهده دارد خواسته است كه نشست خصوصي روز پنج شنبه چلبي و قانونگذاران آمريكايي درخصوص گفتگو درباره بازسازي عراق و آينده سياسي اين كشور را لغو كند ودر كنگره وي را مورد بازخواست قرار دهند .



واكسمن كه خود يكي از نويسندگان نامه به دادستان كل آمريكاست دراين نامه يادآور مي شود كه از چلبي بارها به عنوان يكي از منابع اطلاعات نادرست كه منجر به حمله آمريكا به عراق شد، ياد شده است .



وي افزود : ادعا شده است چلبي و طرفداران حزب كنگره ملي عراق كه وي رياست آن را برعهده دارد اطلاعاتي را در اختيار دولت آمريكا قراردادند كه جعلي از آب درآمده يا اثبات صحت آنها با اطلاعات قابل دسترس غيرممكن است .



اين سناتور دموكرات همچنين اظهارداشت : نمي دانم كه آيا اين اطلاعات حقيقت دارند يا نه ؟ اما اگر حقيقت داشته باشند چلبي به منافع آمريكا خيانت كرده و آسيب هاي فراواني به امنيت ملي ما وارد كرده و به مرگ بيش از 2 هزار نفر از سربازان ما كمك كرده است.



وي در اين نامه همچنين تصريح كرد كه چلبي بايد به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد و اجازه ملاقات خصوصي وي با اعضاي كنگره فراهم نگردد .



پس از حمله آمريكا به عراق، چلبي بارها از سوي مقامات آمريكايي متهم به در اختيار گذاشتن اطلاعات نادرست درباره رژيم صدام و دريافت مبالغ هنگفت دراين رابطه شد.