حجت‌ الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام دو هزار و ۲۶۸ عملیات آتش نشانی طی ۱۱ ماهه امسال توسط آتش نشانان کرمانشاهی خبر داد.

وی افزود: از این تعداد هزار و ۲۲۶ مورد آن عملیات آتش‌ سوزی و اطفا حریق و ۷۰۲ مورد نیز امداد و نجات در حوادث بوده است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه عمده عملیات‌ های اطفا حریق را مربوط به آتش‌ سوزی «اماکن متروکه و زمین خالی» با ۱۹۲ مورد، منزل مسکونی با ۱۸۴ مورد، باغ و مزرعه با ۱۴۰ مورد و وسایل نقلیه با ۱۳۷ مورد اعلام کرد.

وی عمده علل آتش‌سوزی‌ ها را نیز برق و اتصالات برق با ۲۱۳ مورد، گاز با ۱۲۹ مورد و عمدی با ۳۲ مورد عنوان کرد.

مدیرعامل آتش‌ نشانی استان کرمانشاه با یادآوری اینکه ۷۰۲ مورد عملیات امداد و نجات حوادث نیز طی ۱۱ ماهه امسال انجام شده است، گفت: امداد و نجات مربوط به حوادث آسانسور با ۲۷۰ مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و دفع حيوانات مزاحم با ۱۲۶ مورد و سرنگونی خودرو با ۱۳۶ مورد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جهانبخشی همچنین از انجام ۳۴۰ عملیات آبگرفتگی، آبرسانی و استقرار حفاظتی نیز طی این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۵ عملیات آبگرفتگی، سه عملیات آبرسانی و ۲۹۲ عملیات استقرار حفاظتی در مراسمات و محل‌ های پرتردد بوده است.