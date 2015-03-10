مسابقه «فرهنگ شهيد و شهادت در انديشه امام خمينی (ره)» در لبنان

به گزارش خبرگزای مهر، به گزارش ادارهكل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مسابقه كه با توزیع سؤالاتی برای ۵۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان فلسطینی ساكن این اردوگاهها صورت پذیرفت، به نفرات برگزیده جوایز ارزندهای توسط رایزنی فرهنگی ایران در لبنان، اهدا شد.
پیش از برگزاری این مسابقه، خالد عبدالمجید، دبیركل جبهه مردمی فلسطین، شیخ عطاالله حمود، عبدالكریم شرقی و رامز مصطفی و تنی چند از دیگر رهبران فلسطینی فعال در بیروت، سخنرانی كردند.
در این مراسم همچنین ماجده رمیتی، به نمایندگی از جمعیت دوستی ایران و فلسطین، سخنرانی كرد.
نظر شما