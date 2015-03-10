روابط عمومی های برای معرفی بهتر امامزاده یحیی (ع) تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی شامگاه دوشنبه در دومین نشست با جمعی از مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی که در سالن معراج استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه در استان برای معرفی امام زاده یحیی (ع) دارای ظرفیت های خوبی هستیم اظهار داشت: باید مسئولان روابط عمومی ها با شناسایی این پتانسیل ها از آن برای معرفی هر چه بهتر این امام زاده در سطح کشور استفاده کنند.

وی با یاد آوری سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان گفت: مقام معظم رهبری در سفر خود به استان سمنان برای زیارت به این امامزاده رفتند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان با تاکید بر اطلاع رسانی مناسب در خصوص امام زاده یحیی (ع) اذعان داشت: این رسالت مهم بر عهده روابط عمومی ها است و باید تمام تلاش خود را برای معرفی این امام زاده به کار بگیریم.

کارخایی با اذعان بر اینکه زیرساخت های لازم برای معرفی اماکن متبرکه استان فراهم است، تصریح کرد: رسانه‌های استان امام زاده یحیی (ع) را به عنوان حرم چهارم اهل‌بیت در ایران به مردم معرفی کنند.

در پایان این جلسه در خصوص اقدامات و کار های پیش بینی شده روابط عمومی های دستگاه های اجرایی برای معرفی این امامزاده بحث و تبادل نظر شد.