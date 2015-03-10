طرح تاکسی زائر در مشهد مقدس اجرا می شود

علی اصغر نیشابوری در گفتگو با مهر بیان کرد: با هدف رفاه حال زائران حرم رضوی در ایام نوروزی پلیس راهور محدودیت های ترافیکی در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم رضوی اعمال می کند که تاکسی زائرها از این طرح ترافیکی مستثنی بوده و قابلیت تردد در محدوده های اعمال ترافیک را دارند.

وی افزود: به منظور ارایه خدمات مطلوب اغلب تاکسی رانانی که برای این مسیر انتخاب شده اند تا حدودی آشنا به زبان عربی برای ارایه خدمت به گردشگران خارجی و عرب زبان هستند.

نیشابوری همچنین با اشاره به طرح استقبال از بهار ۹۴ عنوان کرد: عمده فعالیت در این زمان ارتقای ظرفیت خطوط مبادی ورودی شهر و اطراف حرم مطهر خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای افزایش ۴۰ درصدی ناوگان تاکسیرانی در ایام نوروز ۹۴ انجام شده و تاکسی هایی که به تازگی نوسازی شده اند در مبادی ورودی و اطراف حرم مستقر می شوند.

وی اعلام کرد: تعداد ۳۰۰ دستگاه تاکسی زائر در اطراف حرم مطهر، ۴۰۰ دستگاه در خط فرودگاه، ۴۰۰ دستگاه در پایانه های مسافربری و ۳۰۰ دستگاه نیز در راه آهن از ۲۰ اسفند ماه لغایت ۲۰ فروردین ماه جاری فعالیت خود را به طور ویژه آغاز خواهند کرد.

وی افزود: در ایام تعطیلات نوروز تعداد پایگاه های دریافت شکایات در اطراف حرم و هسته مرکزی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه امسال ۳۵۰ فقره پرونده تخلف به سیستم نظارتی سازمان تاکسیرانی اعلام شد افزود: در مرحله اول برای رانندگان متخلف جریمه نقدی در نظر گرفته می شود و در صورتی که بیش از سه بار تخلف داشته باشند فعالیت آن ها تعلیق و نسبت به ابطال پروانه فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پایگاه های بازرسی و نظارت سازمان تاکسیرانی علاوه بر دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان، اشیاء جا مانده در تاکسی ها را نیز از تاکسی رانان تحویل می گیرند که تاکنون ۳۵۰ مورد اشیاء جامانده در تاکسی ها به صاحبانشان بازگردانده شده است.