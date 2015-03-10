میر علی‌اشرف پوری‌حسینی، بحث فروش نرفتن سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در مزایده‌ها را موضوعی عادی دانست و ضمن بیان مطلب فوق افزود: سازمان خصوصی‌سازی ده‌ها شرکت را همه ساله به مزایده می‌گذارد که برخی‌ها در نوبت اول، برخی در نوبت دوم و برخی‌ها هم در نوبت‌های بعدی به فروش می‌رسند. در این شرایط سازمان خصوصی‌سازی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، روش‌های مختلفی را برای انجام وظیفه قانونی خود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش از این عنوان کرده‌ بودید، برخی‌ها در این خصوص سنگ اندازی می‌کنند و نمی‌خواهند مزایده فروش سرخابی‌ها اتفاق افتاده و این دو تیم خصوصی شوند؟، تاکید کرد: بدیهی است عده‌ای با مال یا دارایی که از دولت بخواهد به بخش خصوصی منتقل شود، مخالفت کنند.

رئیس سازمان خصوصی‌‎سازی در پاسخ به این پرسش که این افراد چه کسانی هستند؟، خاطرنشان کرد: از کسانی که اکنون شرکت را مدیریت می‌کنند تا یک رده بالاتر در شرکت‌های مختلف می‌توانند جزو این عده باشند. اکنون مدیری از طرف دولت منصوب شده و بدون اینکه پولی برای این شرکت داده باشد، در حال مدیریت است و دوست ندارد پول بدهد و همان مدیریت را انجام دهد.

وی که مهیمان تلفنی گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود، اضافه کرد: واگذاری از نظر ما آن چیزی است که در هیات واگذاری تصمیم گرفته شده است، یعنی تصمیم بر این شد که برند (نشان)، ورزشگاه و ساختمان مرکزی به مزایده عموم گذاشته شود و سپس سهام دو باشگاه موجود هم منحل شود.

پوری‌حسینی در مورد اینکه دو گمانه در افکار عمومی وجود دارد، یکی سنگ اندازی و دیگر اینکه برخی معتقدند دل کندن از این دو باشگاه برای دولت کمی مشکل است زیرا این ها از نظر اجتماعی و سیاسی، اهرم‌های پر وزنه ای هستند، تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس چندین سال است که در لیست واگذاری هستند و تا به امسال هیچگاه سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت این دو را پای مزایده نبردند.

وی در ادامه یادآور شد: اینکه در دولت تدبیر و امید این دو باشگاه تا پای مزایده رفته‌اند یعنی دولت از آنها دل کنده است اما اینکه ما به هر قیمت و تحت هر شرایطی این دو باشگاه را بفروشیم، چنین اجازه‌ای را نداریم.

رئیس سازمان خصوصی‌‎سازی در پاسخ به انتقاد برخی از خریداران مبنی بر بالا بودن قیمت پیشنهادی، خاطرنشان کرد: در فوتبال خود مشکلاتی برای صاحبان باشگاه داریم و درآمدزایی باشگاه‌‎ها خیلی مشخص نیست اما به علت اینکه این جای کار اشکال ندارد، نباید برند را ارزان، قیمت‌گذاری کنیم. غیر از حسین هدایتی با چند نفر دیگر از متقاضیان خرید سرخابی‌ها صحبت کردم و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق آنان معترض قیمت ۲۹۰ میلیارد تومانی نبودند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این دو باشگاه به فرد هم واگذار شوند؟، تاکید کرد: بله هیچ ممنوعیتی برای واگذاری سهام به شخص حقیقی وجود ندارد.

پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه آیا پس از خصوصی سازی سرخابی‌ها، دولت مدیران را انتخاب می‌کند؟، افزود: برخی از نگرانی‌های بی‌جهت در این باره ایجاد شد و مصوبه این نیست که وزارت ورزش قرار است در انتخاب مدیران دخالت کند و چنین چیزی نداریم.

وی با بیان اینکه بر اساس مقررات، سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری نسبت به ادامه روند فروش سهام باشگاه، تصمیم گیری می‌کنند و امکان تجدید آن وجود دارد، درباره برخی از شرایط خریداران اظهار کرد: آنها باید اهلیت لازم را داشته باشند، یعنی اینکه بدهکار عمده بانکی نباشند، سوء سابقه امنیتی ثبت شده و محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌‎سازی در پایان گفت: همه تایید می‌کنند کسی که پرسپولیس و استقلال را می‌خرد، باید شرایط فوق را داشته باید اما این به مفهوم این نیست که قرار است دولت، مدیران را تعیین کند.