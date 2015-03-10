دومین تساوی بعثت کرمانشاه مقابل خیبر خرم آباد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه عصر دوشنبه در دومین بازی خود از مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال به مصاف خیبر خرم آباد رفت که در پایان این مسابقه با نتیجه مساوی یک بر یک پایان یافت.

خیبر خرم آباد در دقیقه ۵۰ مسابقه از بعثت پیش افتاد، اما جواد نصرالله پور در دقیقه ۷۰ گل مساوی را برای بعثت به ثمر رساند تا نماینده کرمانشاه همانند بازی اول خود صاحب یک امتیاز شود.

نماینده کرمانشاه با این نتیجه دو امتیازی شد و در پایان هفته دوم در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

هم اکنون تیم های خیبر خرم آباد، آلومینیوم اراک و سپید رود رشت با ۴ امتیاز در مکان های اول تا سوم جدول این گروه قرار گرفته اند.

گفتنی است، دیدار آینده بعثت کرمانشاه روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه، مقابل شهرداری ارومیه در ورزشگاه انقلاب کرمانشاه برگزار خواهد شد.

دور دوم این مسابقات با حضور ۱۲ تیم و در دو گروه شش تیمی برگزار می شود که در پایان تیم های اول هر گروه به صورت مستقیم به مسابقات لیگ یک صعود می کنند و تیم های دوم گروه نیز در پلی آف به مصاف هم می روند تا در نهایت تیم سوم صعود کننده نیز مشخص شود.