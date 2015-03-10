توصیه دین حفظ امنیت و بالا بردن قدرت دفاعی است/ جهاد خیمه دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف نیروهای مسلح به همراه جمعی از مدیران و فرماندهان این معاونت با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار آیت الله جوادی آملی پس از استماع گزارش فعالیت های معاونت امور راهبردی و اشراف نیروهای مسلح فعالیت های این معاونت را باعث مسرت دلهای مومنین دانست.

وی در ادامه به نقل از مرحوم کاشف الغطاء گفت: اگر نماز ستون دین است، جهاد خیمه دین است و اگر جهاد و دین نباشد ستون افراشته به تنهایی بی معنی است، مسجد جای ستون سازی و جبهه جای خیمه سازی است.

وی تاکید داشت: همانگونه که مسجد را عالمان و متدینین می سازند و آباد می کنند، معماران جهاد و جبهه نیز باید عالم، پاک و منزه باشند.

آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: مبنای ما، در معماری دفاعی کشور صیانت از خود است؛ قدرت دفاعی و نظامی ما باید مانند کوه دماوند باشد که حوادثی مانند طوفان و بوران را به جان می خرد و آنها را به فرصت هایی همچون چشمه و رود تبدیل می کند، اگر دشمن در ما چنین توانی را ببنید هرگز به فکر تجاوز به کشور نخواهد افتاد.

وی"اسلام هراسی را پدیده ای بی پایه و اساس دانستند" و اظهار داشت: باید معنای اسلام هراسی را تغیر دهیم، اسلام هراسی نباید به معنای هراس از حمله اسلام باشد بلکه باید عالمانه و محققانه آنچنان قدرت دفاعی داشته باشیم که هیچکس حتی خیال تجاوز به حریم ما را به خود راه ندهد لذا لازم است دشمن در ما مردانگی و ایستادگی ببیند.

وی افزود: توصیه دین، حفظ امنیت و بالابردن قدرت دفاعی است، آنجا که به حضرت داوود می فرماید از معجره نرم شدن آهن در دستانش به جای ساخت سلاح جنگی، به ساختن زره که وسیله تدافعی است بپردازد ما شاگرد این مکتبیم و حتی اگر آهن هم به دست ما نرم بشود آن را برای ساخت سلاح به کار نمی بریم بلکه از قدرت خود در بالابردن توان دفاعی و امنیتی خود و حل مشکل دیگران استفاده می کنیم.

وی سیاست های جنگ طلبانه غرب را شکست خورده توصیف کرد و گفت: اگر دلیل و توجیه ساخت این همه سلاح توسط کشورهای غربی حفظ انسان و انسانیت است باید به آنها فهماند تا تعریف از انسان مشخص نباشد این هدف محقق نخواهد شد، اگر تنها انسان را حیوان ناطق بدانیم که امروزه در غرب همین تعریف از انسان رواج دارد کاری از پیش نخواهد رفت. ابرقدرتها باید بدانند با کشتن نمی توان جهان را اداره کرد چنانکه در طول جنگ جهانی اول و دوم بیش از هفتاد میلیون انسان را کشتند و اکنون از ایستادن روی قبر آنان قد برافراشته اند اما هیچ مشکلی از انسان و بشریت حل نشد.

وی با تاکید بر خودکفایی در حوزه امور دفاعی و نظامی بیان داشت:همه نعمت ها در این کشور وجود دارد تنها لازم است روی پای خود بایستیم و از مسخرات الهی بهره لازم و کافی را ببریم.