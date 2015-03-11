برنامه های تحویل سال مجری محورند/ توجه به مفاهیم در ایام نوروز

حجت الاسلام جواد گلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های تلویزیون در نوروز سال ۹۴ که با ایام فاطمیه تقارن یافته است، بیان کرد: تقارن دو مناسبت که یکی مناسبتی شاد است و دیگری به رحلت حضرت فاطمه (س) مربوط می شود از جمله مسایلی است که گاهی می تواند هماهنگی ها را در این حوزه برای برنامه سازان با مشکل مواجه سازد.

وی ادامه داد: با این حال اگر دقت صورت گیرد و در برنامه سازی به محتوا توجه شود می توان به سادگی در این حوزه برنامه های مناسب مردم را در نظر گرفت.

مشاور مذهبی سریال های تلویزیون در توصیه ای به برنامه سازان برای تولید برنامه ها در ایام نوروز امسال که با ایام فاطمیه مقارن شده است، گفت: بایستی در این ایام بیشتر بر محتوا و مفاهیم تکیه کنیم و نمایش عزاداری ها را کمتر پخش کنیم.

آیین های نوروزی با ایام گرامیداشت معصومین منافاتی ندارد

حجت الاسلام گلی با اشاره به اینکه باید در برنامه ها بیشتر به بیان ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا (س) اشاره کرد، گفت: آیین های نوروزی ما با ایام گرامیداشت حضرت فاطمه (س) منافاتی ندارد چون یکی از آیین های نوروزی دید و بازدیدها و صله رحم است که این اعمال در سیره ایشان بسیار توصیه شده است و بزرگان دین ما هم آنها را تایید کرده اند و اتفاقا آموزه های رفتار فاطمی چیزی جز رفتار صحیح و توجه به ارزش ها و اخلاق اجتماعی نیست.

وی همچنین با اشاره به اینکه در این ایام چه برنامه هایی باید تولید شود، گفت: برنامه های زنده در نوروز موجب انبساط خاطر است و باید ادامه داشته باشد و از جمله موارد مهم در این برنامه ها هم خلاقیت در تولید است.

این کارشناس مذهبی اضافه کرد: به طور مثال برنامه ای مثل «ماه عسل» نه از موسیقی های ویژه ای استفاده می کند و نه مجری در آن برای جذب مخاطب حرکت های تند و سریع دارد بلکه این کیفیت گفتگوها و انتخاب عناصر تاثیرگذار است که در این برنامه نقش دارد.

گفتگو با شخصی مثل احسان خواجه امیری بسیار جذاب تر از پخش آهنگ ها و قطعات وی است

حجت الاسلام گلی درباره کمتر شدن موسیقی در تلویزیون در این ایام بیان کرد: تلویزیون رسانه ای تصویری است و بیشتر باید به کیفیت توجه کند شاید امروز گفتگو با شخصی مثل احسان خواجه امیری بسیار جذاب تر از پخش آهنگ ها و قطعات وی باشد.

وی با بیان اینکه در تلویزیون تاک شوهای جذاب کمتر وجود دارد، بیان کرد: باید به سمت تولید چنین تاک شوهایی رفت. گاهی یک گفتگوی خوب و باکیفیت با یک هنرمند دقیق و رسانه ای که کارش بر استانداردها نیز منطبق است برنامه را جذاب تر می کند. به طور مثال «صندلی داغ» یا برنامه «رادیو هفت» از جمله برنامه هایی هستند که در آنها گفتگوهای جذابی می بینید و در چنین حالتی چندان نیاز نیست تلویزیون را به موسیقی ببندیم چراکه رسانه موسیقی در اصل رادیو است و تلویزیون بیشتر از عنصر تصویر استفاده می کند.

مهمان باید از مجری اجازه بگیرد تا صحبت کند

مشاور مذهبی سریال های تلویزیونی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه هایی که در ساعات تحویل سال روی آنتن می روند، بیان کرد: یکی از مشکلات برنامه های تحویل سال این است که مجری محور شده اند و مجریان روی آنتن رفتارهای سبک و پرحرفی دارند. مجری کسی است که تنها اجرای برنامه را بر عهده بگیرد و بخش های مختلف یک برنامه را با هم پیوند بزند اما در این برنامه ها می بینیم که گاهی مجری خودش مهمان برنامه می شود و مهمان باید از مجری اجازه بگیرد تا صحبت کند.

حجت الاسلام گلی با اشاره به استودیویی شدن این برنامه ها عنوان کرد: برنامه های تحویل سال بعضی از شبکه ها در سال گذشته بیشتر در استودیو گذشت درحالیکه این شبکه ها می توانند از این شیوه برنامه سازی خارج شوند.

وی اضافه کرد: شبکه ها می توانند به میان مردم بروند و از آنها گزارش تهیه کنند و یا به اماکن گردشگری و مکان های تفریحی بروند.

این کارشناس امور مذهبی تصریح کرد: ما سال گذشته در شبکه دو سعی کردیم بخشی از آیین های نوروزی کشورهای فارسی زبان را نشان دهیم و حتی فکر می کنم نمایش این آیین ها در مناطق مختلف کشور خود ما مثل عشایر و اقوام جذاب باشد اگرچه که این برنامه ها هزینه های سنگین مالی دارد اما برنامه های تلویزیون را ار استودیو و مجری محور بودن در می آورد.

وی در پایان بیان کرد: همچنین می توان زمان بندی برنامه ها را هم کمتر کرد تا این هزینه کاهش بیابد چون در این سال ها برنامه ها از چند ساعت به تحویل سال آغاز شده اند و تا چند ساعت بعد هم ادامه پیدا کرده اند اما اگر زمان کمتر شود می توان برنامه های پرمحتواتری ساخت.