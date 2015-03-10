نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات پارلمان بخش خصوصی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به عنوان انتخابات پارلمان بخش خصوصی استان ۱۵ نفر ذیل توانستند حائز اکثریت آرا شوند.

در گروه بازرگانی آرش راشدی با ۱۰۶ رای، سام محمدی با ۹۳ رای، یداله خلیلی با ۸۳ رای، بیژن نجاریه با ۸۸ رای و مصطفی طبیب زاده با ۸۳ رای حائز اکثریت آرا شدند.

همچنین در گروه صنعت محمدکاظم مرادي فرد با ۹۴ رای، خداداد قياثوند با ۸۶رای، سيدمحمدرضا موسوي با ۸۴ رای، ابراهيم اسفندياري با ۸۲رای و عزت الله محمدپور با ۷۹رای اکثریت آرا را به دست آوردند.

حسين سلاح ورزي با ۱۱۵ رای و محمد خاکي با ۹۷ رای در بخش معدن اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.

در بخش کشاورزی نیز محمد جمشيدي ۱۰۵ رای و احسان ناصر با ۸۶ رای حائز اکثریت آرا شدند.

بنابر این گزارش اطلاعات یاد شده مربوط به نتایج شمارش آراء انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم آباد بوده و پس از بررسی های لازم، نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۳ اعلام خواهد شد.

این نتایج هنوز از سوی انجمن نظارت بر انتخابات نهایی نشده است.

انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از ساعت ۸ صبح روز دو‌شنبه هجدهم اسفند‌ماه ۹۳ با حضور رای‌دهندگان در محل این اتاق برگزار شد. در این انتخابات ۳۱ نفر داوطلب شده بودند.