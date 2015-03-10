افزایش اعتبارات فرهنگی در سال ۹۴ / تمرکز بر کرسی های آزاد اندیشی

سید ضیا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های این معاونت برای سال ۱۳۹۴ گفت: بخشی از برنامه های فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به روال همیشگی در سال ۹۴ ادامه خواهد داشت و بخشی از برنامه ها نیز است که با تمرکز بیشتر پیگیری خواهیم کرد که مهمترین این برنامه ها کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها است که از مهمترین اولویت های ثابت ما در وزارت علوم تقویت و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها است.

وی افزود: در سال ۹۴ در خصوص تعاملات فرهنگی در عرصه بین المللی فعالیت ها و اقدامات جدیدی را آغاز می کنیم. از این جهت ضعیف هستیم و جای کار و فعالیت بیشتری در این عرصه وجود دارد، چرا که دانشجویان ما ظرفیت های بسیاری دارند و می توانند در این عرصه بیشتر از گذشته حضور پیدا کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص بودجه فعالیت های فرهنگی در سال ۱۳۹۴ گفت: در تلاش هستیم تا در سطح دانشگاه ها بودجه فرهنگی افزایش پیدا کند و تاکید ما بر خود دانشگاه ها است و متناسب با هر دانشگاه افزایش اعتبارات فرهنگی متفاوت است.