شهرکهای صنعتی خصوصی در هرمزگان راه اندازی می شود

بهمن غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های حمایتی و زیربنایی از صنایع و واحدهای تولیدی در استان بیان داشت: راه اندازی چهار شهرک صنعتی خصوصی اولویت اصلی شرکت شهرکهای صنعتی در استان هرمزگان برای حمایت از صنایع خرد و کوچک و مشارکت بیشتر مردم در حوزه تولید و صنعت است.

وی اظهارداشت: راه اندازی اینگونه شهرکها بسیار مشکل است زیرا نیازمند مجوزهای خاص همچون آب، برق، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی، محیط زیست، منابع طبیعی و استانداری است. از این رو تمامی دستگاه ها باید در کنار هم قرار بگیرند.

غلامپور خاطرنشان کرد: حضور شرکت ها و واحدهای تولیدی از چند وجه سوده است، یکی واگذاری قطعی زمین به متقاضی و دیگری فراهم بودن تمامی امکانات زیربنایی در شهرکها است.

وی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را از برنامه های سال ۹۴ عنوان کرد و افزود: با تعاملی که با بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری، دانشگاه های استان و دانشگاه علوم پزشکی داریم. سعی شده با ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از پروژه های تولیدی و صنعتی شرکتهای دانش بنیان حمایت کنیم.

مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان با تاکید بر راه اندازی خوشه های صنعتی در جهت تعامل و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی ابرازداشت: تلاش داریم تا زنجیره ارزش را در استان برای حمایت بیشتر از صنایع کوچک و واحدهای تولیدی تکمیل کنیم. تهیه مواد اولیه، فرآوری، انبار و نگهداری محصول، حمل و نقل و فروش در این زنجیره مورد توجه و تاکید است. مشکلاتی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با ان دست به گریبان هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: خوشه صنعتی فرآورده های شیلاتی در سال ۹۴ با هدف تکمیل زنجیر ارزش در حوزه شیلاتی راه اندازی می شود. برای عضویت در این خوشه لزوما نباید واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی مستقر باشند.

وی با اشاره به تجربه نچندان موفق راه اندازی خوشه صنعتی خرما در استان بیان داشت: با توجه به ظرفیت استان در تولید محصول خرما و فراورده های آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان زنجیره ارزش با نام خوشه صنعتی خرما راه اندازی شد ولی متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ منافع مشترک موفقیت چندانی نداشت.

غلامپور اظهارداشت: در راه اندازی اینگونه خوشه ها همکاری مشترک، تعامل میان تولیدکنندگان، کشاورزان و سایر اعضای خوشه مورد تاکید است. ولی متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ منافع مشترک و اختلافات میان اعضای شاهد خروج برخی از اعضا از خوشه بودیم. در ابتدای راه اندازی خوشه خرما ۴۰ عضو داشت ولی امروز این تعداد کاهش یافته است.