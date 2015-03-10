  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۴

پس از پیروزی برابر یونایتد؛

سرمربی تیم فوتبال آرسنال «دنی ولبک» را ستود

سرمربی تیم فوتبال آرسنال «دنی ولبک» را ستود

«آرسن ونگر» عملکرد مهاجم تیم آرسنال در بازی با تیم سابقش را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب با برتری ۲ بر یک مقابل منچستریونایتد جواز حضور در مرحله نیمه‎نهایی رقابتهای جام حذفی انگلستان را کسب کرد.

گل دوم و پیروزی‌بخش این بازی را «دنی ولبک» در ورزشگاه اولدترافورد وارد دروازه من‌یونایتد کرد.

ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: همه ما وقتی مقابل باشگاه سابقمان به میدان می‎رویم می‌خواهیم عملکرد خوبی داشته باشیم تا نشان بدهیم که بازیکن بزرگی هستیم. اما به لحاظ ذهنی کار ساده‌ای نیست. دنی بر روی بازی تمرکز کرد و آنگونه بازی کرد که می‌خواست. او قدرت ذهنی‌اش را نشان داد.

سرمربی آرسنال در ادامه اظهار کرد: او می‎خواست ببرد. او یک بازیکن تیمی است و باهوش. او یک استعداد بزرگ است و برای تیم ملی انگلستان هم عملکرد خوبی داشته است.

 

 

کد مطلب 2515176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها