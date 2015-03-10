سرمربی تیم فوتبال آرسنال «دنی ولبک» را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب با برتری ۲ بر یک مقابل منچستریونایتد جواز حضور در مرحله نیمهنهایی رقابتهای جام حذفی انگلستان را کسب کرد.
گل دوم و پیروزیبخش این بازی را «دنی ولبک» در ورزشگاه اولدترافورد وارد دروازه منیونایتد کرد.
ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: همه ما وقتی مقابل باشگاه سابقمان به میدان میرویم میخواهیم عملکرد خوبی داشته باشیم تا نشان بدهیم که بازیکن بزرگی هستیم. اما به لحاظ ذهنی کار سادهای نیست. دنی بر روی بازی تمرکز کرد و آنگونه بازی کرد که میخواست. او قدرت ذهنیاش را نشان داد.
سرمربی آرسنال در ادامه اظهار کرد: او میخواست ببرد. او یک بازیکن تیمی است و باهوش. او یک استعداد بزرگ است و برای تیم ملی انگلستان هم عملکرد خوبی داشته است.
