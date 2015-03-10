سرمربی تیم فوتبال آرسنال «دنی ولبک» را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب با برتری ۲ بر یک مقابل منچستریونایتد جواز حضور در مرحله نیمه‎نهایی رقابتهای جام حذفی انگلستان را کسب کرد.

گل دوم و پیروزی‌بخش این بازی را «دنی ولبک» در ورزشگاه اولدترافورد وارد دروازه من‌یونایتد کرد.

ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: همه ما وقتی مقابل باشگاه سابقمان به میدان می‎رویم می‌خواهیم عملکرد خوبی داشته باشیم تا نشان بدهیم که بازیکن بزرگی هستیم. اما به لحاظ ذهنی کار ساده‌ای نیست. دنی بر روی بازی تمرکز کرد و آنگونه بازی کرد که می‌خواست. او قدرت ذهنی‌اش را نشان داد.

سرمربی آرسنال در ادامه اظهار کرد: او می‎خواست ببرد. او یک بازیکن تیمی است و باهوش. او یک استعداد بزرگ است و برای تیم ملی انگلستان هم عملکرد خوبی داشته است.