گزارش آتي آژانس مثبت خواهد بود

رضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي در كنفرانسي خبري با اشاره به همكاري هاي گسترده و فشرده ايران و با آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي در روزهاي گذشته گفت: به نظر مي رسد گزارش ماه نوامبر آژانس درباره ايران مثبت باشد.

وي با تاكيد بر اينكه تقريبا به همه ابهاماتي كه ‌در گزارش قبلي آژانس به آن اشاره شده بود، پاسخ داده است گفت : امروز آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي نيز اعلام رضايت كرده و قانع شده است.

رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به اينكه گزارش هاي آژانس از نوامبرگذشته تا كنون نظر فني مثبت بوده است تاكيد كرد: آنچه ممكن است در گزارش آتي شوراي حكام مطرح شود، بيشتر جنبه سياسي دارد تا حقوقي و فني .



آقازاده در خصوص نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي به سه كشور اروپايي گفت : اين نامه حاوي اين پيام است كه ضمن آنكه جمهوري اسلامي ايران بر حفظ حقوق خود تاكيد دارد، ادامه مذاكرات با اروپا را نيز خواستار است .



وي ابراز داشت اين پيام تاثيرسياسي زيادي در اجلاس نوامبر خواهد داشت .





آقازاده بااشاره به پيش شرط اروپا مبني بر تعليق مجدد يو.سي.اف ( UCF) اصفهان ، گفت: بحث ‌اصفهان به هيچ وجه انحراف ‌از چارچوب مذاكرات نيست، چون با اجازه ناظران آژانس و حضور مستمر آنها انجام ميشود ورودي ها تحت كنترل است و UF6 توليد شده توسط آنها پلمپ مي شود و اين نظارت بسيار بيشتر از نظارت هاي معمول در ساير كشور هاست .



وي تاكيد كرد: اگر تا به حال فعاليت در تاسيسات هسته‌ اي نطنز را در حالت تعليق نگه داشته ‌ايم به خاطر اين است كه مسايل از راه مذاكره به نتيجه برسد، ضمن آنكه بر اصول خود در حفظ فناوري هسته‌اي اصرار داريم.



وي در خصوص ورود مواد خام جديد به كار خانه اصفهان كه زمينه جنجال آفريني غرب شده است توضيح داد : UCF بطور مستمر فعاليت دارد و طبيعي است كه نياز به مواد خام داشته باشد ، ما در مرحله اول 100بشكه كيك زرد در خواست كرده بوديم و در مرحله بعد با پايان يافتن آن مواد 150 بشكه ديگر در خواست و دريافت كرديم ، اين فرايند جديدي نيست .



معاون رييس جمهوردر خصوص مخالفت غرب با فعاليت هاي هسته اي ايارن تاكيد كرد: موضوع فعاليت ‌هاي هسته ‌اي ايران راهي جز راه حل سياسي ندارد ، اروپا هم بايد اين مسئله را درك كند كه اين مساله بايد در قالب آژانس حل و فصل شود و هيچ دليلي هم ندارد كه پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت برود.



وي با ابراز خوش بيني به رويكرد اروپا به از سر گيري مذاكرات بويژه بعد از نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت : برجستگي تيم جديد مذاكره كننده ايران در اين است كه تلاش مي كند دستور العمل مشخصي را براي مذاكرات روي ميز بگذارد .



وي در پايان گفت: معتقديم مذاكرات بايد در بستر مناسب و در چارچوب دستورالعمل مشخص باشد تا به نتيجه برسد و ايران هم علاقه‌ مند است كه هرچه سريع تر اين گفت و گوها به نتيجه برسد.