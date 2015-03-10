مجتمع خدماتی رفاهی فیض آباد در فریمان تجهیز شد

حسن گیاهی در گفتگو با مهر بیان کرد: مجتمع فیض خدماتی رفاهی فیض آباد در راستای ارائه خدمات به زائران و مسافران مسیر هرات به مشهد مقدس و در کیلومتر ۲۰ جاده فریمان به مشهد احداث شده است.

وی افزود: این مجتمع دارای ۲ باب نماز خانه، تعداد دو باب مغازه و ۱۰ چشمه سرویس بهداشتی است که کار آبرسانی و همچنین برقرسانی به آن به منظور رفاه حال مسافران نوروزی انجام پذیرفته است.

وی با بیان اینکه این مجتمع پیش از این از نعمت برق محروم بود ادامه داد: در استانه تعطیلات نوروزی کار برق رسانی به این مجتمع با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال و با نصب ترانس مستقل انجام و آماده پذیرایی از مسافران و زائران مشهد مقدس شده است.