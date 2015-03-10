یزد ۵ هزار هکتار بافت فرسوده دارد/الگوسازی معماری در بافت تاریخی

کاظم فروغی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلی ترین هدفی که در این شرکت پیگیری می شود، بازسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده است و از آنجا که یزد بالغ بر پنج هزار هکتار بافت فرسوده دارد، لازم است از ظرفیت های آن به خوبی بهره برداری شود.

وی عنوان کرد: بیشترین وسعت بافت فرسوده در استان یزد مربوط به شهر یزد با بیش از دو هزار و ۶۰۰ هکتار و کمترین آن مربوط به شهرستان بافق با ۲۱ هکتار بافت فرسوده است.

فروغی نسب با بیان اینکه در حال الگوسازی در بافت تاریخی هستیم، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۴ هزار مترمربع کار مرمت، بیش از چهار هزار مترمربع بازسازی و ۱۰ پروژه تعریض معابر در بافت تاریخی و فرسوده یزد انجام شده که این اقدامات بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان یزد همچنین از تخریب بیش از ۳۱ هزار مترمربع از اراضی کوچک تخریب شده در بافت های فرسوده یزد خبر داد و یادآور شد: بیش از ۲۰۱ واحد مسکونی در این واحدها احداث شده است.

فروغی نسب تاکید کرد: ساخت و ساز در بافت تاریخی و فرسوده یزد به نحوی است که از الگوهای معماری قدیمی استفاده شده و به رغم استفاده از مصالح جدید، ‌ طراحی ها به نحوی است که حس حضور در بافت تاریخی و قدیمی همچنان در این خانه ها وجود دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون طرح بهسازی بافت های فرسوده نیز در یزد در دست اجراست و طرح مطالعاتی آن در ابرکوه و حمیدیا به پایان رسیده و در طرحهای میبد، مهریز، تفت و اشکذر نیز در دست مطالعه است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان یزد همچنین از پرداخت ۷۷۲ مورد تسهیلات در بافتهای تاریخی و فرسوده استان یزد به مردم خبر داد و عنوان کرد: با ارائه این تسهیلات بافتهای فرسوده به سمت مرمت و بازسازی پیش می رود و امیدواریم بتوانیم با یک الگوسازی مناسب از معماری در بافت فرسوده یزد، فضای تاریخی این شهر را حفظ کنیم.