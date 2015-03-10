رسیدگی و كمك به یکدیگر، قلب و مغز دید و بازدیدهای عید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، رئیس ستاد مركزی اقامه نماز، در آستانه فرارسیدن ایام نوروز سال ۹۴ پیامی با عنوان تبریك عملی به هموطنان گرامی داده است كه به شرح ذیل تقدیم می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

به همه هموطنان با احترام و جمله مباركه "سلام علیكم "، سلام می كنم و برایتان آرزوی سلامتی و توفیق دارم.

به فكرم رسید در آغاز سال ۹۴ از یك معلم قدیمی كلمه تبریك را معنا كنم:

تبریك از بركت است و هر چیزی هم ظاهری دارد و هم باطنی كه باید به هردو توجه داشت یعنی هم به پوست هم به مغز، آری اگر هریك از پوست یا مغز تخمه را بكاریم سبز نخواهد شد و باید به هردو توجه شود تا نتیجه دهد.

در ایام عید كه ظاهر خوبی دارد یعنی فرصتی برای دید و بازدید و سفر و شادی است و شهر و روستاها و خانه ها برای پذیرایی آماده است و هوای معتدل همراه با سبزی زمین و شكوفه های درختان و امثال آن به چشم می خورد سزاوار است كه این ظاهر زیبا با باطنی همراه باشد و تبریك ظاهری همراه با بركت عملی باشد.

این دید و بازدیدها قالب و تبریك ظاهری است، ولی قلب آن چیست؟

مغز این تبریك اموری است از جمله این كه:

۱-در این دید و بازدیدها ثروتمندان فامیل، مخفیانه از فقرای فامیل دستگیری كنند.

۲-اگر میان فامیل افرادی با هم كدورتی دارند آنان را آشتی دهند.

۳-اگر نوجوانان فامیل در بعضی از درس های خود ضعیف هستند به آنان كمكی شود.

۴-اگر شخصی گرفتار بدهی یا زندان است آن را نجات دهیم.

۵-اگر در جلسات گناه می شود با برخورد خوب، مانع شویم.

۶-اگر برای بعضی از افراد فامیل سؤال و شبهه ای مطرح شده ما واسطه شوبم و جوابش را از یك دانشمندی دریافت و شبهه آن را برطرف كنیم.

۷-اگر در فامیل و همسایگان خانواده شهداء و جانبازان وجود دارند، دیدار با آنان را بر دیگران مقدم بداریم.

۸- در سفر از كسانی كه در جاده ها خدمت می كنند (پلیس، هلال احمر، راهداری) حداقل با زبان ، تشكر كنیم.

۹-برای همسریابی افراد مجرد فامیل واسطه گری و شفاعت كنیم.

اسلام عزیز ما در كنار سفارشات عمومی چند سفارش ویژه برای بستگان دارد كه من به عنوان معلم قرآن دو سه جمله از آن سفارشات قرآنی را به شما هدیه می كنم و دوست دارم خدمتی به شما كرده باشم.

قرآن، یك جا به پیامبر می فرماید بستگان نزدیك خود را از خطرها هشدار بده (و انذر عشیرتك الأقربین) و در جای دیگر می فرماید خودتان و بستگانتان را از آتش دوزخ حفظ كنید (قو أنفسكم و اهلیكم ناراً) كه در حدیثی در تفسیر آیه می خوانیم. مراد از این حفظ آن است كه آنان را به نماز و زكات و تقوا سفارش كنیم.

و در جایی دیگر می فرماید كه لقمان حكیم فرزندش را به نماز و امر به معروف و نهی از منكر و تواضع نسبت به مردم و توجه به معاد سفارش كرد. جالب آن است كه قرآن درباره پیامبر می فرماید او در كنار نبوت و رسالت به خانواده خود رسیدگی ویژه داشت.

خوانند عزیز! این رسیدگی و كمك به فامیل، قلب و مغز این دید و بازدیدها است. راستی اگر در این دید و بازدیدها به مشكلات یكدیگر نرسیم از بسیاری از بركات محروم خواهیم شد.

تبریك یعنی دید و بازدید خود را با این امور رشد و بركت دهیم. اینكه خداوند به پیغمر می فرماید ما به تو كوثر دادیم و مراد كوثر فاطمه زهراست و معنای كوثر خیر فراوان است و ناگفته پیداست عطای خداوند بزرگ به بهترین فرد هستی كوثر و خیر فراوان است. ما نیز می توانیم بانیت خالص و همت بلند و خدمت بی منت و دستگیری از دیگران تا حدی از خود كوثر بسازیم، یعنی خود و كارهای خود را تا آنجا كه می شود به خیر زیاد و كوثر تبدیل كنیم.

كوتاه سخن آنكه عید امسال كه با شهادت حضرت زهرا مقرون است و به عبارت دیگر تبریك عید با كوثر قرآن مقرون است و معنای تبریك و كوثر نیز به هم نزدیك است بیاییم در میلیون ها دید و بازدیدی كه در فامیل صورت می گیرد مشكلی را (جزئی یا كلی) حل كنیم تا تبریك ظاهری ما پر مغز شود و الیته این نیاز به استمداد از خدواند و توفیق الهی دارد.

ساده ترین راه برای تبریك و بركت و كوثر آن است كه دیگران را در خوبی ها شریك كنیم و همت خود را از مسائل فردی و جزئی به مسائل عمومی سوق دهیم همانگونه كه نماز ما را اینگونه تربیت می كند كه بگوییم:

۱- پروردگارا همه ما را (نه فقط من را) هدایت كن (إهدنا)

۲- و در سلام بگوییم السلام علینا نه سلام به یك شخص

۳- و می گوییم در نماز خداوند شنونده ستایش همه موجودات است (سمع الله لمن حمده) نه فقط شنونده ستایش من و نفرمود سمع الله لحمدی

۴- در سراسر قرآن و روایات و برنامه های پیامبر و اهل بیت معصومش صدها نمونه به چشم می خورد كه رشد و بركت و سعادت و خوشی را فقط برای خود نمی خواستند بلكه برای همه میخواستند و این است معنای تبریك و كوثر.

در پایان ضمن دعا برای شما عزیزان، سال خوبی را برایتان آرزومندم. نوروز ایام سفر است؛ از نماز در سفر غافل نشوید؛ چرا كه نماز، سفر شمارا پر خیر و بركت می كند.

محسن قرائتی