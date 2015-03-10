سیروس ثنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره در تاریخ ۱۵ اسفندماه جاری به اتمام رسید، گفت: در مجموع تاکنون ۱۹۳ فیلم شامل ۱۸ اثر پویانمایی ۶۵ اثر مستند، ۱۲ اثر تجربی و ۹۸ اثر داستانی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی عنوان کرد: تعداد آثار مذکور به ترتیب از استان های کردستان، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه و ایلام ارسال شده است.

وی با اعلام اینکه ۵۶۰ قطعه عکس هم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، اظهارداشت: این تعداد عکس از ۱۱۲ نفر عکاس به ترتیب از استان های کردستان، لرستان آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام دریافت شده است.

دبیر اجرایی نهمین جشنواره فرهنگ بومی ژیار و مدیر انجمن سینمای جوان کردستان به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: این جشنواره به منظور معرفی جاذبه های گردشگری، بازسازی و تقویت سینمای کوتاه، معرفی و شناسایی استعدادهای جوان و معرفی فرهنگ و هنر منطقه برگزار می شود.

ثنایی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می شود، بیان کرد: بخش رقابتی این جشنواره با موضوع فرهنگی بومی شامل هر نوع آثار ویدیویی کوتاه است که در آن با شیوه های داستانی مستند، مستند داستانی، پویانمایی، تجربی، نوعی خاص از فرهنگ، فولکلور، آداب و رسوم، هنر، آیین ها و مناسک، اخلاق و سایر معیارهایی که هویت اصیل بومی یک منطقه یا قومیت را بدون قوم گرایی افراطی و عاری از خرافه در چارچوب تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران به تصویر بکشد.

وی ادامه داد: بخش غیر رقابتی این جشنواره نیز فرصتی برای تبادل اندیشه و تجربه های هنرمندان و ایجاد زمینه های مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه فراهم می آورد که شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشست های تخصصی و غیره است.

نهمین جشنواره فیلم و عکس ژیار با همت اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی کردستان، انجمن سینمای جوانان ایران دفترکردستان، شورای اسلامی و شهرداری بانه از تاریخ ۲۹ تا ۳۱ فروردین در شهر بانه برگزار می شود.