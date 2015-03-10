دستگاه ها با نظارت بر بازار کام مردم را در ایام عید شیرین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در نشست ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: دستگاه های نظارتی به هیچ وجه در ایام منتهی به شب عید بازار را رها نکرده و فرصت سوء استفاده و گرانفرشی را به افراد متخلف ندهند.

وی افزود: کنترل دقیق تعزیرات حکومتی، بازرسان اصناف و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها رضایت مندی مردم به ویژه اقشار ضعیف را به دنبال دارد.

استاندار ایلام ادامه داد: متاسفانه نشست های ستاد تنظیم بازار بطور مستمر برگزار نمی شود و در صورت حضور و تلاش بیشتر تمامی دستگاه ها آثار آن برای مردم ملموس تر می شود.

مروارید لزوم استفاده از برچسب بر روی قیمت ها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: ماموران تعزیرات حکومتی نظارت بیشتری برای فروشندگان کالا و خدمات داشته و با افراد متخلف برای قوانین برخورد کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از قوانین از قدرت بازدارندگی برخوردار نیستند که باید بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به عرضه گوشت قرمز در روستای مهدی آباد و بخش شباب اشاره کرد و یادآور شد: طرحی برای ساماندهی فروشندگان این مناطق تدوین شده و تا پایان تعطیلات نوروز ۹۴ اجرایی می شود.

مروارید گفت: کشتارهای غیر مجاز دام زنده در این مناطق آسیبب های بهداشتی و زیست محیطی را به دنبال دارد و افراد شاغل در این عرصه باید تحت نظارت صنف و استانداردهای بهداشتی مربوطه فعالیت کنند.