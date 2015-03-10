وضعیت خوب مسلمانان درتاتارستان نمونه خوب همزیستی مسالمت آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم مینیخانوف، رئیس جمهور، جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه امروز بعدازظهر روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به مناسبات گسترده بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همچنین جمهوری تاتارستان خاطر نشان کرد: در زمینه های مختلف آماده همکاری هستیم. یکی از دو سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در روسیه در جمهوری تاتارستان است و این نشان دهنده اهمیتی است که ما برای همکاری با جمهوری تاتارستان قائل هستیم.

در ادامه ظریف با اشاره به وجود زمینه های مختلف برای افزایش همکاری ها، بر مشارکت شرکت ها در طرح های ساخت جاده و اتوبان و همچنین همکاری های دانشگاهی و بویژه تبادل استاد و دانشجو تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان وضعیت خوب مسلمانان در جمهوری تاتارستان را یک نمونه خوب همزیستی مسالمت آمیز نامید و از آن به عنوان یک الگو یاد کرد و بر ارتقاء روابط فرهنگی و دانشگاهی تاکید کرد.

رستم مینیخانوف رئیس جمهور جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه نیز از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و گفت: جمهوری تاتارستان علاقمند است در زمینه های مختلف بویژه همکاری بخش های خصوص روابط خود را با ایران افزایش دهد و به همین علت یک هیات 45 نفره از بخش های خصوصی و دولتی من را همراهی می کنند.

وی همچنین از تفاهم روسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه در ایجاد زمینه برای گسترش مناسبات جمهوری تاتارستان با استان های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و گفت: قازان با تبریز خواهر خوانده می باشد و همواره بین تبریز و قازان هیات های مختلف در حال تبادل می باشد.

رستم مینیخانوف در ادامه با اشاره به دیدارهای خود با مقامات کشورمان گفت: بدنبال آن هستیم که زمینه برگزاری کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را در قازان فراهم آوریم تا بدین ترتیب بتوانیم در زمینه های مختلف همکاری ها را با جمهوری اسلامی ایران افزایش دهیم.