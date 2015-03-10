ژاپن خواستار پیوستن روسیه به گروه هفت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در دیدار در توکیو بر لزوم افزایش تلاش‌ ها برای اجرای توافق تجارت آزاد میان توکیو و اتحادیه اروپا و گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

آبه همچنین با تاکید بر لزوم پیوستن روسیه به گروه هفت خواستار ایفای نقش سازنده مسکو در زمینه حل بحران اوکراین به شیوه ای دیپلماتیک شد.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سفری دو روزه به ژاپن در آستانه هفتادمین سالگرد شکست کشورش در جنگ جهانی دوم همچنین خواستار مواجهه این کشور با گذشته نظامی خود و همچنین همکاری با کشورهای همسایه شد.