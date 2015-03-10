به گزارش خبرنگار مهر، اصل این کتاب در سال ۲۰۰۹ میلادی با عنوان «راهنمای فرایندها و تاثیرات رسانه‌ها» در ۳۷ فصل جداگانه با نویسندگان متفاوت از سوی انتشارات سیج منتشر شده بود و اكنون در قالب ۱۶ فصل در ۴۷۷ صفحه با قیمت ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات مركز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر شده است.

«نگاهی به گذشته و آینده تاثیرات رسانه‌‌ها» نوشته جنینگز بریانت و دولف زیلمن، «مفهوم‌سازی درباره مخاطب» نوشته دبلیو. جیمز پاتر، «روش‌های کمّی و استنباط علّی در پژوهش‌های مربوط به تاثیرات رسانه‌‌ها» نوشته ایزاک یانوویتزکی و کاترین گرین، «روش‌های کیفی» نوشته توماس ار. لیندلف، «تحلیل کاشت و تاثیرات رسانه‌ای» نوشته مایکل مورگان، «تاثیر ِنفوذِ فرضی رسانه‌‌ها: خاستگاه‌ها و تبعات ادراک سوم شخص» نوشته نوری تال، ار، یاری‌تی اسفاتی و البرت سی. گانتر، «تاثیرات رسانه‌ای و مطالعات فرهنگی: رابطه‌ای بحث‌برانگیز» نوشته توبی میلر، «هیجان و تاثیرات رسانه‌ای» نوشته رابین ال. نابی فصل‌های اول تا هشتم این كتاب را تشكیل می‌دهند.

همچنین فصل‌های نهم تا شانزدهم این كتاب به «روابط رسانه‌ای‌شده و تاثیرات رسانه‌ای: تعامل فرااجتماعی و همذات‌پنداری» نوشته جاناتان کوهن، «تفاوت‌های فردی در تاثیرات رسانه‌ای» نوشته مارینا کرکمار، «نظریه‌های اقناع» نوشته دانیل جی. اوکیف، «نظریه شناختی اجتماعی و تاثیرات رسانه‌ای» نوشته فرانک پاجارس، ابی پرستین، جیسون چن و رابین ال. نابی، «موضوعاتِ در حال ظهور در زمینه پژوهش‌های مربوط به تبلیغات تجاری» نوشته ال. جی. شروم، تینا ام. لاوری و یاپینگ لیو، «تاثیرات رسانه‌ای و سلامت عمومی» نوشته کی. ویس واناث، شری فلاینت والینگتون و کِلی د. بلیک، «تلویزیون آموزشی» نوشته ماری ـ لویی مارس و «سواد رسانه‌ای» نوشته دبلیو. جیمز پاتر و ساهارا بایرن اختصاص دارد.

نویسندگان این كتاب در مقدمه درباره دلایل نگارش این كتاب گفته‌اند: «مطالعه تاثیرات رسانه‌‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات در رشته ارتباطات است و مجموعه وسیعی از رویکردهای نظری، ابزارهای روش‌شناختی و کاربرد در بافت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. البته، پژوهش در زمینه تاثیر رسانه‌‌ها، در پرتو تغییرات فوق‌العاده سریعی که در محیط رسانه‌ای در طول بیست سال گذشته اتفاق افتاده است، در وضعیتی قرار دارد که نوآوری در محتوا و فناوری، از نظریه‌های متعارف این حوزه پیشی گرفته است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای تعمق و ارزیابی انتقادی درباره حوزه تاثیرات رسانه‌‌ها در طول چند دهه گذشته است و مهم‌تر اینکه دریابیم در سال‌های آینده، اتخاذ چه رویکردهایی در این حوزه مفید و موثر خواهد بود. اینها اهداف و انگیزه‌های اصلی نگارش این کتاب است.»

نویسندگان هدف خود از نگارش این كتاب را این‌چنین توضیح داده‌اند: «هدف ما در این کتابِ راهنما این است که مسایل و موضوعات مفهومی، روش‌شناختی و نظری کلیدی در درون طیفی از حوزه‌های کانونیِ پژوهش رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهیم، تا هر فصل کتاب، هم آشنایی بیشتری با آن حوزه‌ها فراهم سازد و هم برنامه‌ای برای اندیشه و پژوهش در آینده عرضه کند. با این ذهنیت، هر فصل کتاب به‌گونه‌ای طراحی شده است که بافت تاریخی این حوزه، نظریه‌های مرتبط و تحول مفهومی را نشان دهد. همچنین این کتاب درصدد است؛ نتیجه‌گیری‌های حاصل از پژوهش‌های موجود را ارزیابی کند، مسایل و موضوعات روش‌شناختی مهم و قابل توجه را برجسته سازد، نقدها و مشاجرات مطرح را به بحث بگذارد، تاثیر محیط رسانه‌ای جدید بر پژوهش در این حوزه را مورد توجه قرار دهد و سویه‌های انتقادی برای پژوهش در آینده را ترسیم کند.»

سیدمحمد مهدی‌زاده، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مترجم این كتاب، با اشاره به تقسیم‌بندی «نظریه‌های تاثیر» به دو دسته تاثیر رسانه و تاثیر محتوا و توضیح درباره هر یك از آنها در مقدمه این كتاب می‌گوید: «اگر چه یافته‌های پژوهش تجربی، بسیاری از پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های تاثیرات مطلق و تزریقی رسانه‌ها را ابطال كرده و نظریه‌های معتدل‌تری را به جای آن نشانده است، اما مفهوم تاثیرات، هیچ‌گاه در ادبیات ارتباطات، اولویت خود را از دست نداده و روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است.»

مهدی‌زاده از این كتاب به عنوان یكی از مهم‌ترین منابع برای اشنایی و فهم فرایند و تاثیرات رسانه‌ها در سطوح فردی و اجتماعی یاد می‌كند و مطالعه آن را علاوه بر دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته ارتباطات، برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران رسانه و همه كسانی كه دغدغه زندگی در جهان رسانه‌ای‌شده امروز را دارند، مفید می‌داند.

به گفته مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله مشخصه‌ها و مزیت‌های این كتاب می‌توان به بیان ریشه‌های تاریخی نظریه‌ها و فراز و فرودهای آنها در مواجه شدن با واقعیت‌ها و دانش جدید، بیان مسایل روش‌شناختی نظریه‌ها و شرح و ارزیابی متغیرهای قابل‌سنجش هر نظریه، اشاره به یافته‌های پژوهشی نظریه‌ها، ارزیابی نظریه‌ها در محیط رسانه‌ای جدید، پرداختن به فرایندهای استفاده از رسانه‌ها؛ نه صرفاً آثار و پیامدهای استفاده از آنها، توجه به سمت‌وسوی آینده نظریه‌ها و مسیر پیش‌رو، نقد و ارزیابی نظریه‌ها و توجه به آثار و پیامدهای مثبت و در عین حال منفی رسانه‌ها در حوزه سلامت، آموزش و ... اشاره كرد.