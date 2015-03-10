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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۳

جمع‌آوری بیش از ۵۵ میلیاردریال در مراسم شور نیکوکاری استان تهران

جمع‌آوری بیش از ۵۵ میلیاردریال در مراسم شور نیکوکاری استان تهران

مدير كل کمیته امداد استان تهران گفت: در جمع‌آوری اولیه کمک‌های مردمی اين نهاد بیش از ۵۵ میلیارد ریال از پایگاه‌های شور نیکوکاری در سطح استان تهران جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تبارك سبحاني با اعلام آمار اوليه كمك هاي مردمي در مراسم شور نیکوکاری اظهار کرد: امسال با همت مردم خیر استان تهران میزان کمک‌های مردمی در شور نیکوکاری تاکنون  ۵۵ میلیارد و  ۴۴۳  میلیون  و ۱۱۲ هزار و  ۵۵۰ ريال در جمع‌آوری اولیه بوده است.

وی افزود: ۳۰ ميليارد  و ۶۳۵ ميليون و  ۶۸۹ هزار  و ۵۵۰ ريال از اين مبلغ در مدارس استان تهران جمع آوري شده است كه توسط اولياي مدارس ميان دانش آموزان نيازمند توزيع خواهد شد.

مدير كل كميته امداد استان تهران بيان داشت: ۲ هزار مدرسه، ۵۰ مسجد، ۵۰۰ مركز جمعيتي و غيره، ۲۰۰ پايگاه بسيج و ۳۰ پايگاه مركز نيكوكاري كمك هاي مردمي را  در شور نيكوكاري جمع آوري نمودند.

سبحاني با اشاره به اينكه آمار اعلام شده، آمار اوليه شمارش كمك هاي مردمي در شور نيكوكاري است؛ خاطرنشان كرد: آمار نهايي شور نيكوكاري به زودي اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2515235
مهناز قربانی مقانکی

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