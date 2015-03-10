«شنبه» آماده میزبانی از گردشگران است/تجهیز پارکها به امکانات ویژه

سید طاها موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی را به منظور بازسازی شهر شنبه داشتهایم و هماکنون طرحهای بسیار خوبی در این راستا در دست انجام است و تلاش ما تکمیل این طرحها در سریعترین زمان ممکن است.
وی به زمینلرزه بزرگ فروردینماه سال ۹۲ در شهر شنبه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: متاسفانه این زمینلرزه جان ۳۷ نفر از اهالی این منطقه را گرفت و خرابیهای بسیار زیادی را در سطح شهر و روستاهای اطراف بر جای گذاشت که تلاش ما بازسازی نقاط تخریبشده است.
شهردار شنبه از آمادگی این شهر برای میزبانی از مسافران نوروزی خبر داد و اذعان داشت: مجموعه شهرداری شنبه با همکاری و همراهی دیگر نهادهای مرتبط همه تلاش خود را برای آمادهسازی شهر برای حضور مسافران نوروزی به کار گرفتهاند.
وی در ادامه به برخی از طرحهای عمران شهری در شنبه در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: ۳۷ هزار مترمربع آسفالت را امسال در سطح شهر اجرا کردیم که شامل معابر شمال بلوارهای حافظ، ولی عصر و دانش آموز است.
موسوی با اشاره به اجرای میدان بصیرت در ورودی شهر با قطر ۵۰ متر و آسفالت اطراف به مساحت چهار هزار مترمربع، اضافه کرد: نصب برج پرچم ۴۰ متری و آبنمای ریتمیک میدان از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.
وی همچنین از تملک یکهزار متر مربع زمینهای اطراف میدان خبر داد و افزود: خط کشی معابر سطح شهر به طول ۱۰ کیلومتر و نصب علایم ترافیکی شامل سرعتکاه و تابلوهای جهت نما، تجهیز پارک امام رضا با امکانات ویژه مسافرین نوروزی شامل نمازخانه اقامتگاه نیز انجام شده است.
شهردار شنبه به بهره برداری از یادمان جانباختگان زلزله فروردین ۹۲ اشاره کرد و ادامه داد: گلکاری سطح شهر و نصب مبلمان شهری شامل انواع نیمکت و سطل زباله و پایه چراغهای پارکی نیز انجام شده است.
وی با اشاره به لکه گیری معابر و تجهیز غسالخانه شهر به سردخانه و همه امکانات، افزود: رنگ امیزی جداول و نصب ابنمای میدان شهدا، احداث و تجهیز پارک محله ای پردیس به مساحت دو هزار متر مربع و خرید یک دستگاه بالابر ۱۴ متری از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
نظر شما